Kolejne rozmowy o współpracy jądrowej Polski i USA

Współpraca organów regulacyjnych, doświadczenia z licencjonowania reaktorów wielkoskalowych oraz wyzwania związane z licencjonowaniem małych reaktorów modułowych to główne tematy rozmów wiceministra klimatu i środowiska z Przewodniczącym Jądrowej Komisji Regulacyjnej Stanów Zjednoczonych.

- Doceniamy ogromne i unikalne doświadczenie NRC (Jądrowej Komisji Regulacyjnej Stanów Zjednoczonych) jako organu regulacyjnego w kraju z największą flotą reaktorów jądrowych - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania z przewodniczącym NRC U.S. Christopherem T. Hansonem, które odbyło się 4 listopada 2021 r.



Jak poinformował resort, NRC U.S. jest jednym z najważniejszych partnerów zagranicznych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).



Obie strony są zaangażowane w wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dozoru i kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym, co "wpisuje się w realizację celu szczegółowego Programu polskiej energetyki jądrowej - wzmocnienie instytucji dozoru jądrowego".



Jak powiedział wiceminister klimatu i środowiska, kompetencje w zakresie licencjonowania mają duże znaczenie dla Polski jako kraju wdrażającego energetykę jądrową.



- Zachęcam obie strony do dalszego rozwijania współpracy w celu zwiększenia kompetencji kadr PAA. Transfer wiedzy od doświadczonych organów dozorowych jest kluczowy, ponieważ kompetentny organ dozorowy jest niezbędnym elementem udanego wdrożenia energetyki jądrowej - mówił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.



W rozmowie z przewodniczącym NCR U.S. wziął udział również sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski.