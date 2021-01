Kolejni odbiorcy przyłączeni do sieci ciepłowniczej w Toruniu

W 2020 roku kolejnych 40 toruńskich budynków zostało przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowo powstałe obiekty, pozostałe to z kolei budynki właścicieli, którzy zdecydowali się korzystać z ciepła sieciowego.

W 2020 roku 40 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 7,7 MWt przyłączonych zostało przez PGE Toruń do sieci ciepłowniczej.

Właściciele przyłączonych kamienic skorzystali z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

W 2021 roku PGE Toruń nadal będzie rozbudowywać sieć ciepłowniczą i kontynuować prace nad nowymi rozwiązaniami doskonalącymi efektywność dostaw ciepła sieciowego.

Wsparcie finansowe