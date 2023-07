Kolejny krok do atomu na Pomorzu. Zakończyły się konsultacje transgraniczne

Częścią postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej były tzw. konsultacje transgraniczne. Polska udzieliła wyjaśnień już wszystkim uczestniczącym stronom.

Częścią postępowania prowadzonego przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (GDOŚ) ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej były tzw. konsultacje transgraniczne. Ta elektrownia ma powstać na Pomorzu, w gminie Choczewo.

W konsultacjach transgranicznych swoje stanowiska wyraziło czternaście państw

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie inwestycji, podała, że prowadzący ww. postępowanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o zakończeniu etapu konsultacji transgranicznych dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, w których udział brali eksperci PEJ.

GDOŚ podał 18 lipca 2023, że Polska udzieliła wyjaśnień wszystkim stronom uczestniczącym w konsultacjach transgranicznych. Swoje stanowisko wyraziło 14 państw zainteresowanych procedurą (Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry).

- Zakończenie merytorycznej wymiany uwag oraz spotkań z krajami, które o to poprosiły, to bardzo ważny etap postępowania środowiskowego. Jesteśmy transparentni, umożliwiając innym państwom przekazanie Polsce nurtujących ich pytań związanych z inwestycją, udzielając szczegółowych odpowiedzi i spełniając tym samym zapisy konwencji z Espoo- stwierdziła minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, cytowana w komunikacie PEJ.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko planowane są konsultacje społeczne w kraju

PEJ podała, że Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań do raportu środowiskowego przygotowanego przez PEJ, a uwagi w formie pisemnej zgłosiły Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry.

PEJ poinformowała też, że na prośbę Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo. Zakończyły się one, jak podała PEJ, „uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej’.

PEJ wskazuje, że zakończenie uzgodnień transgranicznych nie oznacza zakończenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Postępowanie prowadzone przez GDOŚ przewiduje też krajowe konsultacje społeczne. Kolejną decyzją administracyjną, o którą będzie ubiegała się PEJ, jest tzw. decyzja lokalizacyjna.