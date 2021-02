Kolejny krok do nowelizacji ustawy o rynku mocy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Projekt wprowadza, zapowiadany wcześniej, nowy mechanizm naliczania opłaty mocowej oraz dostosowuje polskie regulacje do unijnego rozporządzenia 2019/943, w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w szczególności, w zakresie limitów emisji CO2.

System premiujący stabilny pobór energii

Rozwiązanie uzgodnione z Komisją Europejską