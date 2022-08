Kolejny krok RWE do budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce

RWE Offshore Wind Poland, spółka zależna RWE Renewables, wybrała firmę UL Solutions do certyfikacji założeń projektowych polskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Całość procesu będzie się odbywała w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków -poinformowało RWE Renewables.

Farma ponad 50 km od polskiego brzegu

Projektowana farma będzie zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego, na obszarze 41 km2 , na głębokości 30-50 metrów i około 55 km od polskiego brzegu.

- Wybierając do współpracy UL Solutions, angażujemy firmę globalną, która od wielu lat działa w Polsce, opierając się na polskich inżynierach i ekspertach. Wpisuje się to w realizowaną przez RWE strategię local content, polegającą na współpracy z krajowymi firmami i specjalistami – stwierdził Lukas Prietz, Dyrektor Projektu Farmy Wiatrowej F.E.W. Baltic II w RWE Renewables, cytowany w komunikacie.

RWE Renewbales podała, że UL Solutions przystąpi do certyfikacji zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz międzynarodowymi regulacjami i procedurami IEC, a całość procesu będzie się odbywała w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków (PRS).

Wnioski o lokalizacje na 11 obszarach

- Polska jest dla naszej firmy jednym z najatrakcyjniejszych i rozwijających się rynków offshore. Nie chcemy poprzestać na projekcie F.E.W. Baltic II, dlatego zaaplikowaliśmy też o wszystkie 11 obszarów, udostępnionych przez polskie władze pod budowę kolejnych farm wiatrowych – powiedział Lukas Prietz.

RWE poza tym, że rozwija projekt offshore eksploatuje w Polsce lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej ponad 420 MW. Ponadto RWE dywersyfikuje swój polski portfel źródeł odnawialnych, inwestując w projekty fotowoltaiczne.