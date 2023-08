Spółka PGE PAK Energia Jądrowa 16 sierpnia 2023 r. złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Wspólna spółka PGE i ZE PAK chce zbudować dwa bloki z koreańskimi reaktorami APR 1400.

Plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP przewidują budowę w okolicach Konina dwóch bloków jądrowych w oparciu o koreańską technologię APR 1400.

Dwa reaktory w planowanej elektrowni mogłyby dostarczyć około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.

Strony zapewniają, że uruchomienie pierwszego bloku elektrowni obok Konina jest możliwe w 2035 r.

Uzyskanie decyzji zasadniczej jest kluczowe dla rozpoczęcia dalszych prac związanych z lokalizacją, badaniami środowiskowymi i finalnie wystąpieniem o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej – stabilnego źródła taniej i czystej energii oraz rozpoczęcia jej działania w 2035 roku.

Wniosek został złożony po zaledwie 10 miesiącach od momentu podpisania listu intencyjnego przez PGE Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK i koreańskie KHNP.

W planach budowa dwóch reaktorów jądrowych APR 1400

Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej określa cel budowy przez PGE PAK Energia Jądrowa. elektrowni jądrowej oraz znaczenie inwestycji dla Polski i jej mieszkańców, jakim jest potrzeba zapewnienia Polsce stabilnego źródła taniej i czystej energii. Ma to szczególne znaczenie w procesie transformacji energetycznej Polski i stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych w polskiej energetyce.

Wniosek zawiera kluczowe elementy projektowanej elektrowni takie jak jej lokalizacja w regionie konińskim, planowana łączna moc zainstalowana - dwa reaktory APR 1400 o łącznej mocy 2800 MW, technologia – bezpieczna, sprawdzona i funkcjonująca efektywna koreańska technologia reaktorów APR1400, planowana struktura własnościowa oraz opis planowanego sposobu finansowania inwestycji.

Wydanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska decyzji zasadniczej potwierdzi możliwość rozpoczęcia prac we wskazanej lokalizacji, których celem będzie budowa elektrowni jądrowej o wskazanych parametrach. Wydanie decyzji potwierdzi, że planowana budowa elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie jest zgodna między innymi z celami polityki energetycznej państwa, biorąc pod uwagę przewidywane krajowe, rosnące zapotrzebowanie na energię.

Dwa reaktory w planowanej elektrowni mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.

Strony zapewniają, że uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe w 2035 roku.

Szybka procedura i szybkie negocjacje. Jest umowa akcjonariuszy

Wniosek wspólnej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK (PAK) został złożony zaledwie kilka miesięcy od momentu podpisania listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP w sprawie planu rozwoju elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie.

Jest to kolejny milowy krok, dzięki któremu Polska może stać się niezależna energetycznie, a mieszkańcy Polski będą mieli dostęp do taniej, czystej i stabilnej energii.

- Jako PGE PAK Energia Jądrowa, wspólna spółka PGE oraz ZE PAK, złożyliśmy dziś do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie. 10 miesięcy temu w Seulu podpisaliśmy list intencyjny pomiędzy PGE, ZE PAK oraz koreańskim KHNP. W tym czasie jako partnerzy m.in. przygotowaliśmy wstępny raport dla lokalizacji, założyliśmy funkcjonującą spółkę celową uzyskując przy tym niezbędną zgodę UOKiK. W zeszły piątek PGE i ZE PAK podpisały umowę akcjonariuszy, a dziś na jej kanwie, cieszymy się jako cały zespół, że możemy rozpocząć istotny etap z punktu widzenia procesu uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych dla naszej inwestycji. Wierzymy, że w 2035 rozpocznie działalność nasza elektrownia jądrowa, która pokryje 12 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię – mówi Jakub Rybicki, prezes PGE PAK Energia Jądrowa.

Przygotowano już wstępne studium wykonalności

- Cieszymy się, że już po 10 miesiącach złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie. Pracujemy intensywnie, by docelowo dostarczyć mieszkańcom Polski tanią, czystą i stabilną energię. W tym krótkim czasie przygotowaliśmy wstępne studium wykonalności, funkcjonuje spółka PGE PAK Energia Jądrowa, a dzisiaj złożyliśmy kluczowy dla nas wniosek o wydanie decyzji zasadniczej. Decyzja ta jest strategiczna, by jak najszybciej rozpocząć właściwe badania lokalizacyjne i środowiskowe. To jest bardzo ważny dzień i decyzja, tak aby elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie mogła rozpocząć funkcjonowanie w 2035 roku – powiedział Maciej Stec, wiceprezes PGE PAK Energia Jądrowa.

Warto przy tym pamiętać, że transfer technologii jądrowych z Korei Południowej m.in. do Polski to przedmiot prawnego sporu między amerykańską spółką Westinghouse Electric Company (WEC) a KHNP. Według WEC wymagane do tego są zgody władz USA i samej firmy a KHNP uważa inaczej. Wielce prawdopodobne, że Westinghouse i KHNP dojdą do porozumienia, nie bez znaczenia jest to, że koreańskie firmy robią wiele elementów do elektrowni jądrowych budowanych przez Westnighouse.