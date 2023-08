Kolejny miesiąc rosną obroty energią elektryczną na TGE

Obroty energią elektryczną w lipcu 2023 roku na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii po raz szósty w tym roku przekroczyły poziomu 4 terawatogodzin. To wskazuje na ogromne zainteresowanie ze strony klientów.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez TGE (Towarową Giełdę Energii) obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 megawatogodzin, co daje wzrost w ujęciu rok do roku 85,6 procent. Równocześnie po raz szósty w tym roku miesięczne obroty na tym rynku przekroczyły 4 terawatogodziny.

W przypadku energii łączny wolumen obrotu na giełdzie wyniósł 10,28 miliona megawatogodzin, co oznacza spadek w stosunku do lipca 2022 roku o 14,2 procent. Średnia ważona cena wolumenem obrotu na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się na poziomie 551,46 złotego na megawatogodzinę, co daje minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Kontrakty z dostawą pasmową na 2024 roku były zawierane po uśrednionej cenie 655,66 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,98 złotego względem analogicznej ceny tego typu kontraktów w czerwcu miesiąc wcześniej.

Maleje wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł ukształtował się w lipcu tego roku na poziomie 1 267 710 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 26,4 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena 168,47 zł/MWh i jest to spadek o 24,20 złotego względem czerwca.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w lipcu o 1 procent rok do roku do poziomu 4247 terawatogodzin odnawialnej energii.

Spadają bieżące ceny gazu ziemnego, natomiast wzrastają w kontraktach na przyszły rok

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach wyniosły w lipcu 3 547 290 MWh, co oznacza wzrost rok do roku o 5,1 procent. Średnia ważona gwarancji dla energii wytworzonej z OZE ukształtowała się na poziomie 12,45 zł/MWh i stanowi to spadek o 3,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na rynku gazu ziemnego w lipcu zawarto transakcje o wolumenie 8 913 971 MWh, o 27,6 procent więcej niż rok temu. Średnia ważona cena ukształtowała się na poziomie 150,12 zł/MWh i jest ona niższa o 3,13 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei dostawy na 2024 roku realizowane były po cenie 250,60 zł/MWh czyli o 7,15 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego typu kontraktów w czerwcu bieżącego roku.