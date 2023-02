Kolejny skandal w PE: amerykańska aktywistka ekologiczna pisała poprawki do prawa UE

Aktywistka amerykańskiej organizacji ekologicznej miała przygotować niemieckiej europosłance Zielonych Juttcie Paulus poprawki do rozporządzenia UE dot. redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Posłowie innych grup PE domagają się odwołania Paulus z funkcji sprawozdawcy.

Sprawę jako pierwsze opisało "Politico". Europosłanka Jutta Paulus (Zieloni) miała powierzyć opracowanie poprawek do unijnego rozporządzenia dot. redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (którego jest sprawozdawczynią z ramienia komisji przemysłu PE) amerykańskiej organizacji pozarządowej Clean Air Task Force.

Przepisy Unii Europejskiej przygotowywali amerykańscy działacze?

Dowodem na to są maile z poprawkami, które innym europosłom przesyłała Paulus. Pierwotnym twórcą plików Microsoft Word była Alessia Virone, dyrektor w Clean Air Task Force.

- Ujawnione przez redakcję "Politico" nieprawidłowości dotyczące autorstwa poprawek do rozporządzenia metanowego są na tyle poważne, że można tę sytuację nazwać skandalem. Są kolejnym przejawem problemów z transparentnością w pracach Parlamentu i tym razem obciążają przedstawicielkę frakcji Zielonych. Okazuje się, że ostateczny tekst kluczowych poprawek rzekomo uzgodnionych w Parlamencie powstaje na biurku aktywistki z amerykańskiej organizacji ekologicznej otrzymującej rocznie ok. 20 mln dolarów dotacji. Chciałabym dowiedzieć się, kto przekazuje miliony dolarów organizacji tak aktywnie zaangażowanej w promowanie regulacji uderzających bezpośrednio w europejski sektor energetyczny. Uważam, że jedynym właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji jest rezygnacja Jutty Paulus z funkcji sprawozdawczyni tego raportu - powiedziała europosłanka Izabela Kloc (PiS).

Polska Agencja Prasowa dotarła do listu, jaki do innych europosłów w czwartek wieczorem wysłała włoska europosłanka Silvia Sardone (Tożsamość i Demokracja). Sardone - która jest sprawozdawcą unijnego prawa dot. redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym z ramienia komisji środowiska ENVI - wskazuje, że Paulus "de facto powierzyła opracowanie poprawek kompromisowych organizacji pozarządowej Clean Air Task Force (CATF), w osobie Alessi Virone".

Dodała, że wszystko wskazuje na to, że nie jest to zwykły "błąd", ale systematyczna metoda pracy Paulus.

Delikatna sytuacja na rynku energetycznym Unii Europejskiej

"W obecnej bardzo delikatnej sytuacji na rynku energetycznym oraz w świetle polityki protekcjonistycznej realizowanej przez naszych głównych konkurentów na rynku światowym, w szczególności ustawy o redukcji inflacji, fakt, że pani Paulus zwróciła się do amerykańskiej organizacji pozarządowej może tylko postawić ogromny znak zapytania co do wyniku negocjacji w sprawie poprawek kompromisowych. W jakim stopniu te zmiany odpowiadają strategicznym interesom UE i jej państw członkowskich?" - pyta w liście Sardone.

Europosłanka domaga się dymisji Paulus z funkcji sprawozdawcy.

Jej odejścia chcą też europosłowie Europejskiej Partii Ludowej. W osobnym liście, do którego dotarło "Politico", członkowie EPL Christian Ehler i Massimiliano Salini - kontrsprawozdawcy EPL w tej sprawie - twierdzą, że uczciwość Paulus jest wątpliwa.

"To nie do przyjęcia, aby lobbyści dzierżyli pióro w procesie opracowywania kompromisowych poprawek dla sprawozdawcy" - piszą Ehler i Salini w liście do Paulus.

Paulus tłumaczy się, że rzekomo był to "błąd" jej doradcy, który wykorzystał dokument Worda zawierający zewnętrzne komentarze jako podstawę tekstu prawnego.

Sardone, w liście który widziała PAP, wskazuje jednak, że z jej ustaleń wynika, że zaangażowanie aktywistki organizacji miało miejsce również na poprzednich etapach negocjacji.

"Wszystko wskazuje na to, że nie jest to zwykły "błąd", ale jej systematyczna metoda pracy" - napisała Sardone.