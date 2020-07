Kolejny termin oddania wspólnej inwestycji PGNiG i Taurona

Planowane przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola o mocy 449 MWe powinno nastąpić jeszcze w lipcu 2020 r. Obecny prawdopodobny termin to 31 lipca - poinformowało WNP.PL biuro prasowe PGNiG. To kolejny tegoroczny termin oddania tej jednostki.

Całkowity budżet budowy bloku w Stalowej Woli wynosi 1,4 mld zł.

Pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną (KSE) turbozespołu gazowego nowego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola miała miejsce 4 marca 2020 roku.

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli posiada kontrakty na sprzedaż energii w 2020 r., jednak są one objęte tajemnicą handlową.