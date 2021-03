Komisarz ds. energii: Budynki największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE

Z perspektywy energetycznej budynki są największym pojedynczym źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE - powiedziała unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.

Aż 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. Nieruchomości odpowiadają za 40 proc. zużycia energii w Europie i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Z danych KE wynika ponadto, że obecnie co roku poddawanych renowacji jest tylko 1 proc. budynków.

Dlatego Komisja zaproponowała, nazwaną falą renowacji, inicjatywę poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Szacuje się, że mogłaby ona przyczynić się do stworzenia 160 tys. miejsc pracy w UE.

Jak zaznaczyła komisarz ds. energii, fala renowacji poza oszczędnością energii daje możliwość poprawy warunków życia.

Komisarz wzięła udział w czwartkowej debacie poświęconej poprawie charakterystyki energetycznej budynków z członkami Europejskiego Komitetu Regionów, w którym zasiadają przedstawiciele europejskich samorządów.

"Oprócz wzrostu zatrudnienia obywatele Unii zobaczą zmniejszenie wydatków na energię, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach niepewności, jeśli chodzi o walkę z ubóstwem energetycznym" - zauważyła.

Zdaniem Simson, administracje mogą zrobić wiele, aby zachęcić właścicieli budynków do podjęcia renowacji energetycznej na dużą skalę. "Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności, fundusze regionalne, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i różne źródła wsparcia pomocy technicznej - w szczególności ELENA (fundusze na renowację budynków - red.) - są dla was dostępne" - podkreśliła.

Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas ocenił, że zapewnienie energooszczędności budynków w UE pozwoli zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć emisje i rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, które dotyka 34 mln ludzi w Europie. "Musimy zadbać o to, aby samorządy lokalne i regionalne były świadome tych możliwości i miały dostęp do bezprecedensowego budżetu UE oraz dostępnych funduszy na odbudowę i odporność" - zaznaczył.

Wraz z dekarbonizacją sektora transportu i ekologizacją miast, renowacja zasobów budowlanych w UE jest kluczowym priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Komisja zauważa, że poza uczynieniem istniejących budynków bardziej energooszczędnymi i neutralnymi dla klimatu fala renowacji może być okazją do łączenia zrównoważonego rozwoju ze stylem oraz pielęgnacji estetyki.