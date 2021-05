Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wspiera rząd w sprawie Turowa

Sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła stanowisko, w którym stwierdza, że decyzja TSUE w sprawie Turowa jest sprzeczna z zasadami funkcjonowania UE, nie powinna i nie może być wykonana. Podczas posiedzenia wiceszef MAP Artur Soboń poinformował, że na ten moment nie ma mowy o sankcjach za niewykonanie decyzji TSUE.

Wody neogeńskie i inne, czyli posłowie w zderzeniu z hydrogeologią

Możliwości prawne obrony stanowiska przez Polskę ”bardzo skąpe"

Ramy przygotowania polsko- czeskiej umowy bilateralnej

W Komisji dwa wnioski, przyjęty jeden

Piotr Dziadzio poinformował ponadto, że zostały wydane dwie decyzje koncesyjne dotyczące wydobycia węgla w kopalni Turów. Jedna - 20 marca 2020 r., która przydłuża prowadzenie działalności górniczej do 2026 roku i druga z 28 kwietnia 2021 r., która przedłuża prowadzenie działalności górniczej do od 2044.Czechy podnoszą m.in, że Polska wydłużając o sześć lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, czyli do 2026 r., zrobiła to bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czym naruszyła unijną dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa OOŚ).Piotr Dziadzio stwierdził, że wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie oznaczałoby zaprzestanie wytwarzania energii przez elektrownię Turów. Wskazywał, że kopalnia ma wpływ przede wszystkim na wody neogeńskie, a ujęcie wód dla rejonu Uhelnej, występuje w utworach czwartorzędowych, z których zasobów korzysta też pobliska żwirowania Grabstejn ("wokół żwirowni też tworzy się lej depresyjny o nieznanej nam na dzisiaj wielkości").- Jeśli doszłoby do wstrzymania eksploatacji , wstrzymania ruchu zakładu górniczego i nie byłaby prowadzona działalność związana z odpompowywaniem wód to - woda dopływa do kopalni nie tylko od strony czeskiej z utworów neogeńskich, ale również od stron zachodniej, od strony północnej, od strony Polski- mogłoby dojść do osuwisk – wyjaśniał Piotr Dziadzio.Podczas posiedzenia Komisji wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podkreślił, że nie mamy do czynienia z wyrokiem ani z orzeczeniem TSUE w ramach skargi głównej, która została złożona przez Czechy.- Natomiast mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, w której literalne wykonanie, w potocznym znaczeniu słowa "natychmiast", postanowienia o środku zabezpieczającym, doprowadziłby do rozstrzygnięcia tego sporu w sposób, który jest całkowicie nieuprawniony i jak sądzę nie był intencją TSUE- argumentował Artur Soboń.- Mamy paradoksalną sytuację, że realizacja postanowienia w takim potocznym znaczeniu, w którym porzucamy kopalnię, porzucamy wydobycie, oznaczałaby de facto brak możliwości powrotu do wydobycia, czyli środek zabezpieczający byłby jednocześnie rozstrzygnięciem sporu,. To jest sytuacja prawna, w której w tej chwili jesteśmy - stwierdził Artur Soboń.Nie krył, że w obecnej j sytuacji możliwości prawne obrony stanowiska przez Polskę są ”bardzo skąpe", bo ograniczają się do możliwości uchylenia bądź zmiany środka zabezpieczającego.Podkreślił, że w postanowieniu o zabezpieczeniu nie ma finansowych sankcji karnych i ocenił, że nie ma teraz sensu o tym mówić, bo tego typu sankcje w tym momencie Polsce nie grożą (nie ma ich w postanowieniu TSUE).Nie znaczy to jednak, że takie sankcje na pewno nie mogą się pojawić. O ile nie dojdzie do porozumienia z Czechami to, jak wskazała Gabriela Lenartowicz, posłanka PO, jeśli nie wykonamy postanowienia TSUE to możliwe jest nałożenie na Polskę kar dziennych, które mogą sięgać 2 mln euro dziennie.- To jest pułap, z którym możemy mieć do czynienia, ale w tym przypadku może się to odbyć nie na wniosek KE, bo to nie KE była wnioskodawcą, tylko na wniosek wnioskodawcy, czyli rządu czeskiego - powiedziała Gabriela Lenartowicz.Zdaniem Artura Sobonia, gdyby zastosować środek zabezpieczający polegający na wstrzymaniu wydobycia węgla w Turowie, to on nie tylko rozstrzygałby spór czesko-polski, bo oznaczałby brak możliwości powrotu do wydobycia węgla , ale " gwarantowałby obu stronom katastrofę środowiskową, czyli niekontrolowane zalewanie kopalni, osuwiska i wszystkie z tego wynikające konsekwencje" .- Gdybyśmy przyjęli, że utrzymujemy kopalnię z myślą o powrocie do wydobycia to dalej mamy do czynienia z pompowaniem wody, czyli sytuację taka samą jak w momencie, kiedy wydobywamy węgiel - stwierdził Artur Soboń.Potwierdził , że po ogłoszeniu postanowienia TSUE doszło w sprawie Turowa do kontaktów, które zainicjowali przedstawiciele samorządów, czyli marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski i hetman Kraju Libereckiego, Martin Puta, do spotkania z jego udziałem i Wandy Buk, wiceprezes PGE z przedstawicielami rządu czeskiego, co zakończyło się podpisaniem 25 maja 2021 protokołu uzgodnieniowego.- Te ramy, które zostały wypracowane podczas poniedziałkowego spotkania są podstawą do przygotowania przez stronę czeską umowy bilateralnej. Ta umowa zostanie zawarta w ramach art. 273 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli te ramy będą dla obu stron gwarantowane przez zawartą w tej konstrukcji prawnej rolę TSUE i oczywiście w ramach tej umowy, tak też jest zapisane w protokole, będzie warunek wycofania skargi głównej przez stronę czeską - stwierdził Artur Soboń.- W ten sposób postępowanie w sposób polubowny byłoby zamknięte. Nie chciałbym aż tak szczegółowo opowiadać o naszych rozmowach, ale jest to jest przyszłość najbliższych tygodni, aby doszło do przyjęcia i podpisania tej umowy- stwierdził Artur Soboń.Marek Suski, poseł PiS, przewodniczący Komisji, zaproponował przyjęcie opinii wyrażającej stanowisko Komisji w sprawie postanowienia TSUE dotyczącego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów, skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego, której treść odczytał.- Komisja ds. Energii Klimatu i Aktywów państwowych ocenia decyzję TSUE w sprawie Turowa za niesłuszną, niesprawiedliwą i bardzo niebezpieczną. Wykonanie tego postanowienia miałoby negatywne skutki i wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. (...) Procesy hydrogeologiczne zachodzące w niecce żytawskiej maja zróżnicowany charakter. Najbardziej wrażliwe na zmienność warunków klimatycznych pozostają jednak płytkie poziomy czwartorzędowe i to przede wszystkim ilość opadów decyduje o wielkości infiltracji i odnawialności zasobów tych poziomów po stronie czeskiej, a nie działalność kopalni - czytał projekt opinii Marek Suski.- Trudno jest zatem obarczać winą stronę polską, gdy na nie potwierdzone problemy z wodą w Czechach ma wpływ także wiele czynników, Natomiast bezpieczeństwo energetyczne należy do tego rodzaju obszarów, których nie mogą naruszać żadne decyzje TSUE. Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem Komisji Energi Klimatu i Aktywów Państwowych bezprecedensowa decyzja TSUE jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE i nie powinna i nie może być wykonana- czytał dalej Marek Suski.Artur Soboń nie krył, że w powstałej sytuacji prawnej krytyczne stanowisko sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wobec postanowienia TSUE byłoby dla rządu użyteczne.Komisja przyjęła opinię, której treść przedstawił Marek Suski. Głosowało 21 posłów, 21 było "za", wstrzymały się 3 osoby.Tomasz Nowak, poseł PO, zgłosił odrębne stanowisko Komisji w sprawie decyzji TSUE z 21 maja 2021 roku. Wyjaśniał, że Komisja zobowiązuje w nim premiera Mateusza Morawieckiego do przeprowadzenia skutecznych negocjacji ze stroną czeską zabezpieczających funkcjonowanie kopalni Turów.- To ma służyć tylko i wyłączenie temu abyśmy skutecznie zabezpieczyli funkcjonowanie tej kopalni. Negocjacje ma prowadzić strona rządowa, a my nie jesteśmy od tego, żeby dochodzić czy żwirownia ma wpływ czy nie ma wpływu (...) Jesteśmy za tym, żeby kopalnia funkcjonowała, a ciepło było w Bogatyni - stwierdził Tomasz Nowak.Komisja nie przyjęła wniosku/stanowiska przedstawionego przez Tomasza Nowaka. Głosowało 29 posłów, przeciwko było 16, za głosowało 12, a jeden głos został oddany jako wstrzymujący.