Komisja Europejska chce Europejskiego Prawa Klimatycznego i zerowej emisji do 2050 r.

Komisja Europejska przedstawiła w środę swoją propozycję europejskiego prawa o klimacie, którego celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Komisja rozpoczęła także konsultacje publiczne ws. Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

W ramach europejskiego prawa o klimacie Komisja zaproponowała wprowadzenie prawnie wiążącego celu osiągnięcia do 2050 r. zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Dzięki temu Europa miałaby być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem.

I tak, Komisja przedstawiła w środę szereg konkretnych wytycznych, w tym konieczność przyjęcia jeszcze ambitniejszego celu w zakresie redukcji w UE gazów cieplarnianych do 2030 r. KE chce redukcji emisji do co najmniej 50 proc., a może nawet 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Żeby to osiągnąć, urząd dokona przeglądu wszystkich dotychczasowych regulacji prawnych i w razie potrzeby zaproponuje zmiany, żeby osiągnąć przez najbliższą dekadę dodatkowe redukcje emisji.

Urzędnicy zaproponowali również przyjęcie ogólnounijnej ścieżki redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050, co ułatwiłoby pomiar postępów i zapewniło przewidywalność urzędom, firmom i obywatelom.

Do września 2023 roku, a potem co pięć lat, Komisja oceniałaby spójność unijnych i krajowych środków z celami klimatycznymi UE. Zgodnie z planem, KE byłaby uprawniona do wydawania zaleceń dla państw członkowskich, których działania byłyby niezgodne z celem zakładającym neutralność klimatyczną, a państwa członkowskie musiałyby stosować się do tych zaleceń lub - jeżeli by tego nie zrobiły - przedstawić stosowne wyjaśnienia. Komisja oceniałaby również, czy kraje UE przyjęły odpowiednią ścieżkę redukcji emisji i czy właściwie wydają przyznane im na ten cel środki unijne. Kraje Wspólnoty byłyby ponadto zobowiązane do opracowania i wdrożenie strategii prowadzących do neutralności klimatycznej.

"Podejmujemy dziś działania, aby do 2050 r. uczynić z UE pierwszy na świecie neutralny dla klimatu kontynent. Prawo o klimacie jest prawnym odzwierciedleniem naszego zaangażowania politycznego i konsekwentnie wytycza nam drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości. Stanowi ono istotę Europejskiego Zielonego Ładu. Zapewnia przejrzystość i przewidywalność dla europejskiego przemysłu i inwestorów. Nadaje też kierunek naszej strategii zielonego wzrostu i gwarantuje, że transformacja ta będzie stopniowa i sprawiedliwa" - powiedziała w środę w Brukseli przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Również w środę Komisja zapowiedziała rozpoczęcie konsultacji publicznych ws. nowego Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Ma to umożliwić mieszkańcom UE m.in. proponowanie działań na rzecz klimatu. Konsultacje prowadzone będą przez 12 tygodni, a uzyskane w ich ramach odpowiedzi wykorzystane zostaną przy kształtowaniu Paktu na rzecz Klimatu. Ten zostanie zainaugurowany przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020 r. (COP26).