Komisja Europejska chce nowego podatku dla firm energetycznych

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przygotowała pakiet rozwiązań, które mają być odpowiedzią na, jak to określiła, astronomiczne rachunki za elektryczność.

Ursula von der Leyen chce, by koncerny energetyczne płaciły dodatkowe podatki od nadwyżkowych zysków, które notują dzięki rosnącym cenom energii.

Podatki mają objąć firmy, które produkują energię z innych paliw kopalnych niż gaz, a także z paliw niskoemisyjnych, którym udało się powiększyć zyski dzięki sztucznie pompowanym cenom elektryczności. Mają one więc objąć także podmioty produkujące energię ze źródeł odnawialnych, jak farmy wiatrowe.

To samo dotyczy producentów energii z atomu. Komisja wnosi jednak, by podatki objęły też producentów ropy i gazu, którzy osiągnęli rekordowe zyski. Następnie Komisja zamierza przeznaczyć dodatkowe pieniądze, ściągnięte z podatków na pomoc najbiedniejszym konsumentom i gospodarstwom domowym.



Ceny hurtowe energii elektrycznej poszybowały, ponieważ są one uzależnione od cen gazu, bez względu na to czy jest z niego produkowana energia elektryczna, czy też nie. Są one 12 razy wyższe niż w zeszłym roku.

Von der Leyen podkreśla również, że dodatkowe daniny ze strony firm energetycznych mają na celu oszczędzanie energii, poprzez zmniejszenie popytu w szczytach zużycia i przesunięcie go na inny czas, na przykład przez przełożenie energochłonnej działalności przemysłowej na okresy mniejszego zużycia – w nocy i w weekendy. Bruksela zamierza jednak także zadbać o to, by firmy energetyczne nie straciły płynności finansowej.



Komisja chce także zaproponować, by na rosyjski gaz pochodzący z gazociągów nałożyć próg cenowy, tak by zredukować zyski Władimira Putina.

- To cyniczna gra Putina, a dla nas test jedności i solidarności. To niemal niemożliwe, że Rosja znajdzie szybko nowych klientów na gaz z gazociągów - powiedziała von der Leyen.



Celem Komisji jest redukcja zużycia gazu w całej UE o 15 procent w sezonie zimowym, na co zgodę wyrazili członkowie Unii jeszcze latem.



