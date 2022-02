Komisja Europejska i polscy związkowcy przeciw planom powstania NABE

Na powstanie NABE w proponowanym kształcie nie zgodzi się Komisja Europejska, ponieważ taki podmiot będzie miał dominującą pozycję na rynku energii w Polsce - oceniają związkowcy z Taurona. Dlatego lepszym rozwiązaniem, ich zdaniem, jest powstanie dwóch lub trzech NABE - na taki pomysł łatwiej zyskać zgodę KE.

Nauczyć się na błędach Orlenu

Ochrona pracowników

Co po rynku mocy?

W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji, która wyniosła 152,3 TWh. Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. sięgnęło 165,5 TWh.Jasno zatem widać, że NABE w proponowanym kształcie będzie miało dominującą pozycję na rynku energii.Nowa grupa miałaby zatrudniać 32,2 tys. pracowników; najwięcej z nich - bo aż 25,7 tys. - przyszłoby do niej z obecnej grupy PGE, 3,0 tys. pracowników - z grupy Enea, a 3,5 tys. - z grupy Tauron.- Nie chcemy przy tworzeniu NABE popełniać takiego błędu, jaki został popełniony przy łączeniu PKN Orlen z grupą Lotos. UE jest bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o zachowanie konkurencyjności, a gdy powstanie NABE, to z automatu nie będzie konkurencji na ryku energii i KE się na to nie zgodzi. Rozmawialiśmy z posłami i europosłami; również widzą, że istnieje zagrożenie, że UE nie wyda zgody na stworzenie NABE. Dlatego proponujemy zachować konkurencję na rynku i stworzyć 2 lub 3 NABE. Nie chcemy torpedować pomysłu NABE, coś z aktywami na węglu trzeba zrobić, ale niekoniecznie musimy budować nową, ogromną spółkę - mówi Grzegorz Czerwiński z NSZZ Solidarność w Tauronie Dystrybucji.Dlatego związkowcy z Taurona proponują wyłonienie dwóch lub trzech NABE: jedna powstałaby na bazie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), a druga - elektrowni na węgiel kamienny z grup Enea i Tauron. W przypadku, gdyby miały się zorganizować trzy agencje, to powstałyby one na fundamancie PGE GiEK oraz oddzielnie elektrowni węglowych Enei i Taurona.Związkowcy podkreślają, że to, czy powinny powstać 2 czy 3 agencje - to kwestia do dyskusji.Związkowcy z Taurona wskazują na inne zagrożenie.- Elektrownie i spółki serwisowe mają przejść do NABE razem z pracownikami służb księgowych, HR i ochrony. Na to nie ma naszej zgody! Bloki, które trafią do NABE, będą stopniowo zamykane, a NABE nie ma prowadzić inwestycji w nowe moce; z czasem okaże się więc, że pracownicy są zbędni i trzeba ich będzie zwolnić... To złe rozwiązanie. Zamiast tego proponujemy, aby spółki, które dzisiaj działają w grupie Tauron, obsługiwały na zasadach biznesowych również te podmioty, które trafią do NABE - dodaje Grzegorz Czerwiński.Związkowcy zwracają uwagę, że niewiadoma jest przyszłość wszystkich elektrowni, które trafią do NABE.- Obecnie elektrownie korzystają z rynku mocy, ale on się kończy w 2025 r. I nikt nie wie, co będzie po roku 2025, na jakich zasadach będą działały wtedy elektrownie.... Skoro nie wiemy, co będzie z NABE po roku 2025, to nie możemy się zgodzić na jego powstanie - mówi Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący komitetu protestacyjno-strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.Jest jeszcze inny ważny aspekt. Do NABE mają wejść elektrownie razem z terenami...- My mówimy "halo, halo", a Zielony Zwrot Taurona? Tauron chce inwestować w farmy fotowoltaiczne na swoich terenach. Teraz oddamy tereny do NABE, a potem będziemy musieli je odkupić? Może warto wydzielić tereny pod zielone inwestycje i zatrzymać je w Tauronie, a do NABE przekazać tylko to, co faktycznie jest potrzebne - podpowiada Bogdan Tkocz.Wcześniej planowano, że do wydzielenia aktywów węglowych z Enei, Taurona i PGE i do powstania NABE ma dojść do końca 2022 r. Do końca roku jest jeszcze trochę czasu, więc być może uda się to przeprowadzić...Bez wątpienia widać, że w sprawie powstania NABE doszło do impasu, jego przezwyciężenie w tej chwili zależy od decyzji kierownictwa MAP. Aktualnie są dwie drogi: albo MAP będzie dążyć do powstania jednego NABE, narażając się na spór z Komisją Europejską i związkami zawodowymi z Enei i Taurona, albo zmieni koncepcję i zgodzi się na utworzenie 2 lub 3 agencji, łagodząc tym samym napięcia ze związkowcami i licząc na przychylniejsze spojrzenie KE. W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy poznać kierunek.