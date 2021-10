Komisja Europejska i spekulanci wśród winnych wysokich cen energii i gazu

Parlament Europejski debatował w środę nad przyczynami drastycznego wzrostu cen energii. - Musimy przemyśleć politykę energetyczną Unii - apelowała europosłanka PiS Beata Szydło, występująca w imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Komisja temu winna

Polemizowała z nim Joelle Melin reprezentująca prawicową grupę Tożsamość i Demokracja (ID).- Energia odnawialna ma swoje ograniczenia i prowadzi do ubóstwa energetycznego. To nie może być rozwiązanie - oznajmiła, obarczając jednocześnie Komisję Europejską odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy.- Jak tylko UE zaczyna się mieszać w jakieś wspólnotowe interesy, to od razu mamy porażkę. Rynek elektryczności, który uległ przeglądowi trzy lata temu teraz jest w kryzysie i może dojść do wyłączeń energii elektrycznej nawet w takich krajach jak Francja, która jest samowystarczalna dzięki energii atomowej. Unia ciągle mówi o wartościach, ale sama sprowokowała bezprecedensową spekulację na rynku - wzrost cen o 170 proc. w skali roku. Musimy sobie zadać pytanie czy cała polityka klimatyczna ma sens i czy to nie jest jakaś mistyfikacja? Nasze decyzje są oderwane od rzeczywistości - dodała.

Wtórowała jej przedstawicielka Lewicy Manon Aubry.



- Miliarderzy nigdy nie byli tak bogaci, a miliony Europejczyków nie będą mogli się ogrzewać, czy korzystać ze światła w zimie. Wy - Komisja Europejska i wszyscy, którzy podejmowaliście decyzje jesteście za to odpowiedzialni. Energia musi być w dostępnych cenach dla wszystkich, a teraz stała się produktem luksusowym. Musimy wprowadzić ograniczenia cen na energie elektryczną i podstawowe produkty. Musimy dać państwom możliwość renacjonalizacji sektora energetycznego - postulowała europosłanka.