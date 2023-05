Komisja Europejska ogłasza pierwszy przetarg na wspólne unijne zakupy gazu

Komisja Europejska wystosowała w środę zaproszenie do międzynarodowych dostawców, by wzięli udział w pierwszym unijnym przetargu na wspólne zakupy gazu o objętości 11,6 mld metrów sześciennych.

"W tym pierwszym przetargu 77 europejskich firm złożyło wnioski zapotrzebowania o łącznym wolumenie wynoszącym 11,625 mld m sześc. Zapotrzebowanie na LNG wynosi 2,781 mld m sześc., podczas gdy zapotrzebowanie na dostawy rurociągami wynoszą 9,554 mld m sześc." - poinformowała KE w opublikowanym komunikacie.

"Międzynarodowi dostawcy gazu, z wyłączeniem Rosji, są teraz zaproszeni do wzięcia udziału w tym przetargu poprzez złożenie ofert na obsługę europejskich klientów do 15 maja. Pierwsza runda przetargu obejmuje dostawy gazu od czerwca 2023 r. do maja 2024 r." - dodała Komisja.

Wiceprzewodniczący KE Marosz Szefczovicz oświadczył w związku z ogłoszeniem przetargu, że wspólne zakupy "zwiększą bezpieczeństwo energetyczne przed następną zimą i pomogą zapełnić magazyny gazu".

"To także szansa dla międzynarodowych dostawców gazu na poszerzenie bazy klientów. Jest to przedsięwzięcie, w którym wszyscy wygrywają" - ocenił przedstawiciel Komisji.

Wspólne unijne zakupy gazu zostały wprowadzone w odpowiedzi na kryzys energetyczny, wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę. Są otwarte dla wszystkich państw członkowskich. Kolejne przetargi odbędą się po kolejnych rundach agregacji popytu, zaplanowanych na czerwiec, sierpień, październik i grudzień 2023 r. Do tej pory do udziału we wspólnych zakupach gazu za pośrednictwem instrumentu AggregateEU ​​zgłosiło się około 107 firm.