Komisja Europejska żyłuje zielone cele. Polska ma szansę na duży skok

Komisja Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wprowadzi rozwiązania dotyczących zrównoważonego finansowania. Są w nich wymienione m.in. inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu i zaradzenie innym wyzwaniom środowiskowym, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji w transformację Unii w kierunku zrównoważonej gospodarki oraz zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym procesie.

- Oczekuję, że rządzący w końcu położą dokładne dokumenty na stół w Sejmie i uzgodnią z opozycją konkrety - mówi Sawicki i przyznaje, że to blokowanie i walka z energią odnawialną, nie jest tylko cechą tego rządu. - Było to także domeną mojego rządu. PO i Donald Tusk uważali, że nie wolno pozwolić na rozkręcanie energii odnawialnej, bo to jest jakiś biznes polityczno-ekonomiczny PSL, straciliśmy przez to, w mojej ocenie, co najmniej pięć lat - przypomina Marek Sawicki i dodaje, że od samego początku był ogromnym orędownikiem energii odnawialnej, najpierw w kwestii biopaliw - zarówno oleju, jak i spirytusu z produkcji rolniczej.- Wtedy, gdy mieliśmy nadmiary żywności i problemy z cenami uzyskiwanymi przez rolników, chodziło mi o to, żeby część zbóż zagospodarowywać na cele energetyczne. Stąd wtedy ta ostra dyskusja o wskaźniku dolewania paliwa do paliw płynnych - relacjonuje poseł PSL, powołując się na opublikowany wówczas artykuł w jednym z tygodników.- Słynna okładka z Kalinowskim z kupą rzepaku na głowie. Był on wyśmiewany później w tekście, jak to chcemy zniszczyć silniki samochodów, rynek transportowy, a to przecież było na ówczesne czasy innowacyjne podejście, dziś wszyscy to robią i nie ma zgorszenia i zagrożenia - przypomina Marek Sawicki, według którego polityka i politycy nie mogą przeszkadzać gospodarce.Politycy powinni tworzyć warunki do stabilnego rozwoju i pewności obrotu gospodarczego, a nie konkurować ze sobą.- Jedna trzecia funduszy dotyczących chociażby nowej perspektywy finansowej musi być przeznaczana na kwestie związane z Zielonym Ładem. To są ogromne pieniądze i jestem przekonany, że Polska, ze względu na to, że jest za późno na przekreślenie energii odnawialnej, ma szansę na przeskoczenie dwóch, trzech lat do przodu i wejście w generację najnowszych paliw, w tym także paliw płynnych drugiej generacji. Warunkiem jest stworzenie dobrych rozwiązań prawnych, stabilność oraz gwarancja, że rozwiązania te nie będą zmieniane co kilka miesięcy lub kilka lat - przewiduje Marek Sawicki i wskazuje, że nowoczesne technologie obecnie pozwalają na produkcję energii o wiele efektywniejszej niż było to pięć, dziesięć lat temu, a więc wtedy, kiedy swój rynek energii odnawialnej budowali Niemcy.- De facto, więc - w mojej ocenie - to zapóźnienie może zaprocentować, jeśli dobrze zainwestujemy pieniądze z nowej perspektywy finansowej, a także z Krajowego Planu Odbudowy, to możemy w perspektywie 15 lat stać się zielonym krajem, który już bilansuje emisyjność, a nie czeka do roku 2050 - twierdzi polityk PSL.Przypomina, że w latach 2009/10 w Ministerstwie Rolnictwa, wraz z ówczesnymi współpracownikami założył zespół ds. energii odnawialnej i przygotował projekt ze śp. prof. Żmijewskim w zakresie autonomicznych rejonów energetycznych.- Niestety premier Tusk i nasi koalicjanci nie byli nim zainteresowani, bo energetyka odnawialna, którą bardzo mocno preferowało PSL, mogła okazać się dla nas źródłem dobrego biznesu, zarówno ekonomicznego, jak i politycznego. Po co więc budować sobie konkurencję? - pyta Marek Sawicki.Z kolei Andrzej Szejna, europoseł Lewicy wskazuje, że warto inspirować się tym, co we wdrażaniu rozwiązań w energetyce odnawialnej, dzieje się w Niemczech. - Rządziło SPD z Zielonymi, potem CDU z Zielonymi, następnie SPD z Zielonymi, a obecnie CDU z SPD. Polityka energetyczna jest tam sprecyzowana na kilkadziesiąt lat do przodu. Takiej obecnie w Polsce nie ma i to jest pewien problem - uważa Andrzej Szejna.Przypomina, że Niemcy swoją politykę energetyczną budują, jako część polityki zagranicznej, od lat 70. czyli od czasów Williego Brandta. - To, co się dzisiaj dzieje - Nord Stream 2, gaz, przejście do energii odnawialnej - to się nie dzieje od wczoraj, tylko od 30-40 lat. Przy dzisiejszych zmianach geopolitycznych mamy do czynienia już nie z geopolityką, ale z geoekonomią - twierdzi europoseł Lewicy i tłumaczy, że wymusza ona pewne zmiany, przetasowania.- Buduje się nowa równowaga, a właściwie jej brak, gdzie game changerem są Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja czy Niemcy. Wszyscy wierzą, że Nord Stream 2 zostanie dokończony więc opowieści pana prof. Raua (m.in. spraw zagranicznych - przyp. red.), że Niemcy otrzymają rekompensatę za jego niedokończenie, są absolutnie wyjęte z rzeczywistości – zaznacza.