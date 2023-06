Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek rano rozpoczęła czynności wyjaśniające w notowanej na warszawskiej giełdzie Elektrociepłowni Będzin - podał Business Insider.

Business Insider podał - powołując się się na swoje źródła - że przesłuchiwane były władze spółki. Urzędnicy zabezpieczyli również dokumentację, w tym między innymi dane ze skrzynek pocztowych oraz telefonów komórkowych.

Afera EC Będzin: ogromny wzrost kursu na giełdzie, interwencja premiera

Ostatnio głośno jest o Elektrociepłowni Będzin. Od 1 do 21 czerwca jej kurs na GPW urósł o prawie 1000 proc. Spółka w ubiegłą środę poinformowała, że ma umowę o zachowaniu poufności (NDA) z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) dotyczącą potencjalnej lokalizacji pod budowę małego reaktora modułowego (SMR) w technologii BWRX-300.

Wpłynęło to na wyobraźnię inwestorów. Część uznała, że mogło dojść do insider tradingu i manipulacji kursem akcji. Sprawą zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego.

Business Insider podał, że KNF prowadziła w poniedziałek od wczesnych godzin porannych czynności wyjaśniające w siedzibach EC Będzin w Poznaniu i Będzinie. Przesłuchiwane miały być władze spółki: członkowie zarządu oraz rady nadzorczej. Miano zabezpieczyć dokumentację, w tym m.in. dane ze skrzynek e-mail oraz telefonów komórkowych.

Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, nie potwierdził dziennikarzom Business Insidera wprost podanych informacji. Wskazał jednak, że urzędnicy już od pewnego czasu badają bardzo szeroko i szczegółowo kwestię ostatnich zachowań kursu spółki.

Dodał, że sprawa jest "rozwojowa i wielowątkowa". Urząd KNF ma już jednak pierwsze ustalenia, którymi podzieli się niebawem z rynkiem. Rzecznik Komisji zaznaczył, że brak zawieszenia obrotu akcjami spółki jest uzasadnioną i świadomą decyzją KNF, której przesłanki zostaną zaprezentowane publicznie. Dziennikarze Business Insidera poprosili EC Będzin o komentarz do czynności wykonywanych przez urzędników nadzoru finansowego.

Zarząd EC Będzin informował, że zamierza złożyć w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Również zarząd EC Będzin informował w tym tygodniu, że zamierza złożyć w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji kursem akcji. Takie informacje przekazał wiceprezes ds. korporacyjnych spółki Marcin Chodkowski.

Powiedział on Onetowi, że najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, iż nieznana spółce osoba lub grupa osób, w sposób instrumentalny wykorzystała publikowane raporty bieżące, zawierające informacje o nabywaniu kolejnych pakietów akcji przez głównego akcjonariusza - spółkę Grupa Altum - czy informacji o podjęciu przez zarząd decyzji o wcześniejszej spłacie obligacji - do rozpowszechniania na rynku, przy wykorzystaniu opiniotwórczych forów internetowych, fałszywych i wprowadzających w błąd informacji co do tego, iż spółka jest "szykowana" do przejęcia przez zagranicznego inwestora lub skarb państwa.

Całe zamieszanie z udziałem EC Będzin wybuchło po tym, jak spółka wydała raport bieżący na temat umowy NDA z OSGE. Tam znalazła się informacja, że umowa dotyczy rozpoczęcia "rozmów oraz wymiany informacji w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300" na terenach należących do spółek zależnych EC Będzin.

OSGE, wspólne przedsięwzięcie Orlenu i Synthos Michała Sołowowa, to spółka, która ma być jednym z liderów budowy elektrowni jądrowych w Polsce. OSGE opublikował oświadczenie, z którego wynika, że wspomniana umowa NDA została podpisana na prośbę EC Będzin i w planach nie ma współpracy.