Komisja odrzuciła poprawki do projektu o rekompensatach dla firm energochłonnych

Koło Parlamentarne Polska 2050 w drugim czytaniu projektu zmiany ustawy o rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych zgłosiło poprawki i projekt wrócił do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Rząd poprawek nie poparł a Komisja 9 lutego 2022 roku odrzuciła poprawki Koła Parlamentarnego Polska 2050.

Rząd przeciwko i poprawki przepadają

Rząd, którego stanowisko prezentował Mariusz Golecki, wiceminister rozwoju i technologii, nie poparł poprawek Koła Parlamentarnego Polska 2050.- Stanowisk rządu jest negatywne (...) Po pierwsze obydwie poprawki wykraczają poza cel regulacji. System rekompensat jest ustanowiony po to ,żeby obniżyć koszty działania energochłonnych podsektorów, a nie po to ,żeby nałożyć dodatkowe obciążenia - wskazywał Mariusz Golecki.Stwierdził też m.in., że zmiana z 50 proc. na 55 proc. wskaźnika wykorzystania rekompensat na inwestycje ograniczające emisje zmienia otoczenie biznesowe i stawia firmy w niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych "nie tylko spoza UE ale także z UE".Komisja w głosowaniu odrzuciła obydwie poprawki zgłoszone przez koło parlamentarne Polska 2050.Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ma na celu dostosowanie polskich przepisów do nowych wytycznych Komisji Europejskiej z września 2020 w sprawie pomocy publicznej polegającej na rekompensatach kosztów pośrednich emisji CO2. Nowe wytyczne będą stosowane do kosztów pośrednich poniesionych w latach 2021-2030.Zmianie ulegnie lista sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi KE. Na ich mocy część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty. Według informacji przedstawianych przez stronę rządową, rekompensatami objętych zostanie około 200 podmiotów , z tego 110 to podmioty, które dotychczas mogły się ubiegać o wsparcie, a 90 pojawia się w wyniku implementacji nowych wytycznych.Projekt zakłada podniesienie limitu wypłat na rekompensaty, finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpływami tego Funduszu. Trafia na niego 25 proc. przychodów z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, pomniejszonych o wydatki na dodatki osłonowe. W latach 2022-2030, według danych z oceny skutków projektu, całkowity budżet na rekompensaty ma wynieść 45,6 mld zł.