Komisje za czasowym ograniczeniem tzw. obliga giełdowego

Podczas debaty o nowelizacji Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, które znoszą tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej, senatorowie zaproponowali kolejne poprawki.

Poprawka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu realizuje podobny cel - statuuje obligo giełdowe na poziomie 50 proc., ale ta zmiana miałaby wejść do Ustawy prawo energetyczne na stałe.

Większość senatorów z połączonych komisji zaopiniowała pozytywnie poprawkę mówiącą o czasowym ograniczeniu tzw. obliga giełdowego.

Podczas wspólnego posiedzenia w Senacie Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska rozpatrywały zgłoszone w środę poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W środę podczas debaty o nowelizacji Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, które znoszą tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej, senatorowie zaproponowali kolejne poprawki. Nowela wróciła więc do prac w połączonych komisjach. Chodzi o propozycje zgłoszone przez: przedstawicieli Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu; Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz senatora KO Adama Szejnfelda.

Czasowe ograniczenie obliga giełdowego do 50 proc. sprzedawanej energii elektrycznej

Najdalej idącą koncepcją - jak tłumaczyła podczas czwartkowego posiedzenia przedstawicielka senackiego Biura Legislacyjnego (BL) - są poprawki (nr 1 i 5) zgłoszone przez Adama Szejnfelda. Wyjaśniła, że dotyczą one "dodania przepisów epizodycznych, które (...) czasowo ograniczają obligo giełdowe do 50 proc. sprzedawanej energii elektrycznej od dnia wejścia ustawy w życie do 31 grudnia 2023 r.". Po tej dacie ma nastąpić automatyczny powrót do regulacji obowiązującej obecnie - czyli do 100-proc. obligo.

Przedstawicielka Biura dodała, że przepisy epizodyczne, które mają być dodane jako art. 3a i 3b, "są obudowane instrumentarium prawnym związanym z handlem na giełdzie energią elektryczną". Są tam przepisy, które mówią o obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa energetyczne prezesa URE o zawartych umowach, a także rozwiązania dot. nakładania kar pieniężnych za nierealizowanie tego obowiązku. "To są odpowiedniki tych regulacji, które obowiązują w Ustawie prawo energetyczne - natomiast są wprowadzane na określony czas" - zaznaczyła legislatorka.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w imieniu rządu negatywnie zaopiniowała te zmiany.

Poprawka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu realizuje z kolei, jak tłumaczyło Biuro Legislacyjne, podobny cel - statuuje obligo giełdowe na poziomie 50 proc., ale ta zmiana miałaby wejść do Ustawy prawo energetyczne na stałe.

Poprawki na okoliczność całkowitego zniesienia obliga giełdowego

Natomiast trzecia grupa zmian (nr 3, 4 i 6) "to poprawki na okoliczność, gdy zdecydowano, że trzeba całkowicie znieść obligo giełdowe". "Wówczas te poprawki będą się wpisywały w ducha ustawy i będą regulowały zasady informowania o zawartych umowach, kwestie kar pieniężnych za nierealizowanie tego obowiązku" - wskazała przedstawicielka BL. Dodała, że mają też regulować sytuację przejściową - pozwolą na nakładanie kar pieniężnych za nierealizowania obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie przed wejściem w życie ustawy.

Większość senatorów z połączonych komisji zaopiniowała w czwartek pozytywnie poprawkę mówiącą o czasowym ograniczeniu tzw. obliga giełdowego.

W połowie października minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła na konferencji, że obligo jest znoszone na zawsze, o ile rząd nie zdecyduje się wprowadzić nowej ustawy w tej sprawie. "To nie jest czasowe zawieszenie obliga, tylko rezygnacja z niego" - podkreślała.

Nowelizacja Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii znosi tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku, w tym wypadku na giełdzie towarowej, a także wprowadza przepisy zaostrzające odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej.

Będą kary za manipulacje na rynku energetyczny

Zgodnie z nowymi przepisami, ustala się też karę za manipulacje na rynku - będzie to grzywna do 5000 stawek dziennych, od roku do 10 lat więzienia albo obie te kary łącznie. Identyczne kary grożą za wykorzystanie informacji wewnętrznej do obrotu produktami energetycznymi na rynku hurtowym. Grzywna do 2500 stawek dziennych oraz od 3 miesięcy do 5 lat więzienia ma grozić za ujawnianie informacji wewnętrznej bądź zalecanie na ich podstawie kupna lub sprzedaży produktów.

Uzasadniając projekt ustawy rząd wskazywał, że obligo jest regulacją ograniczającą swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej, a konkurencja osiągnięta jest w inny sposób. Po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej - zaznaczono.

Jak argumentował rząd, giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, czyli najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych, a to oznacza, że wśród ofert sprzedaży są oferty z ceną niższą. Tworzy to potencjał do sprzedaży po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa. Ryzyka nieuzasadnionego wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wykorzystania siły rynkowej lub innych form manipulacji rynkowych są obecnie skutecznie mitygowane przez mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom na rynku energii elektrycznej - zaznaczono.