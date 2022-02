Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował program transformacji energetyki i powstanie NABE

Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych to dobry pomysł, ponieważ jego realizacja pozwoli na przyśpieszenie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii - oceniają giełdowi analitycy. Aktywa węglowe ze spółek energetycznych do NABE mają zostać przekazane do końca 2022 r. Projekt utworzenia NABE został zatwierdzony w czwartek, 17 lutego, przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Plan Ministerstwa Aktywów Państwowych zakłada, że do NABE ma objąć segment wytwarzania energii z węgla z grup Enea, PGE i Tauron.

Do końca pierwszego kwartału zakończyć się mają prace firmy doradczej KPMG Advisory dot. strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacji transakcji sprzedaży aktywów i opracowania modelu operacyjnego NABE.

W połowie roku 2022 r. zaplanowano przyjęcie programu transformacji sektora elektroenergetycznego przez rząd. Do końca roku ma nastąpić przejęcie aktywów węglowych spółek przez NABE.



Pozytywy finansowe i wizerunkowe

Wysoka rentowność projektów OZE