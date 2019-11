Kompania Piwowarska będzie w 100 proc. kupować energię z OZE

Innogy Renewables i Kompania Piwowarska podpisały umowę na zakup energii z odnawialnych źródeł. Innogy Renewables dostarczy energię elektryczną do trzech głównych polskich browarów Kompanii Piwowarskiej, pokrywając całkowicie ich zapotrzebowanie energetyczne. Energia pochodzi z farmy wiatrowej w Nowym Stawie.

W zakresie ochrony środowiska efektem działań Kompanii Piwowarskie jest między innymi jeden z najlepszych w branży wynik zużycia wody do produkcji piwa - 2,64 hl wody na 1 hl piwa w roku 2018. Stawia to firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie.W 2018 roku firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65 proc.) i w dużym stopniu korzysta z opakowań zwrotnych - w butelkach tego rodzaju sprzedała w 2018 roku 46 proc. swojego piwaPolska to dla Innogy rynek o kluczowym znaczeniu. Spółka posiada w Polsce osiem lądowym farm wiatrowych o mocy ponad 240 MW. Farmy wiatrowe umiejscowione są w czterech regionach Polski: w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, Opalenicy w rejonie Poznania, Krzęcina i Tychowa na terenie Pomorza Zachodniego oraz na obszarze województwa podlaskiego, w okolicach Suwałk, Piecek i Taciewa.