Koncern Fortum rozpoczął kampanię edukacyjną na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Jak unikać nadmiernego kupowania i starać się ponownie używać już kupione rzeczy; na czym polega recykling, jak segregować odpady i jak ze śmieci wyprodukować energię - m.in. na te pytania odpowie kampania edukacyjna koncernu energetycznego Fortum, promująca gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ).

Gospodarka o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy - gospodarka "okrężna") zakłada jak najdłuższe utrzymywanie wartości produktów, zasobów i materiałów, przy jak najmniejszej ilości odpadów. Chodzi o minimalizację wpływu wytwarzanych produktów na środowisko przez odpowiedni dobór składników, co umożliwia ich ponowne użycie. Dotyczy to m.in. gospodarki komunalnej, ale także - jak przekonują eksperci - innych sfer gospodarki i codziennego życia.

Rozpoczęta w marcu przez koncern Fortum kampania "Kraina GOZ" ma zachęcać Polaków do zmiany nawyków w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest zaprezentowana w piątek platforma edukacyjna GOZedu, gdzie lekcje dla dzieci poprowadzi wymyślony na potrzeby akcji "Prof. GOZ", określany jako "postać niekoniecznie prawdziwa, mówiąca o problemach, które prawdziwe są i powoli zaczynają już nas wszystkich przytłaczać".

W rolę profesora wciela się Tomasz Olejnik - aktor, który współtworzy tę postać z Magdaleną Jarząbek, odpowiedzialną za część kreatywną kampanii. "Prof. GOZ ma inspirować Polaków do zmiany nawyków, a przede wszystkim wzmacniać nasze poczucie, że w życiu to, co robimy, wpływa na otaczający nas świat. Przekonuje, że aby uczynić świat lepszym, wystarczy, abyśmy postarali się żyć mądrzej" - wyjaśnia Magdalena Jarząbek.

Platforma edukacyjna GOZedu ma docelowo składać się z czterech interaktywnych lekcji o gospodarce obiegu zamkniętego. Pierwsza, już dostępna, przedstawia ogólne założenia koncepcji GOZ. Trzy następne lekcje pozwolą lepiej zrozumieć poszczególne etapy postępowania z odpadami. Chodzi m.in. o unikanie nadmiernego kupowania, ponowne używanie już kupionych rzeczy, właściwe segregowanie śmieci, recykling oraz wykorzystywanie odpadów do produkcji energii. Lekcje będą dostępne bezpłatnie, po rejestracji, której na platformie GOZedu dokonuje nauczyciel. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej https://gozedu.pl/.

Lekcje na platformie GOZedu są przygotowane według scenariuszy opracowanych przez dyplomowaną nauczycielkę we współpracy z zespołem realizującym kampanię. Kursy są zgodne z podstawą programową, a przy tym - jak przekonują twórcy akcji - angażujące, włączające kreatywne myślenie, z wykorzystaniem quizów, zadań interaktywnych i pytań otwartych.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie https://krainagoz.pl/. W ramach akcji, oprócz internetowej platformy dla uczniów szkół podstawowych (GOZedu) uruchomiono m.in. specjalny kanał na Instagramie (GOZ.tagram), podcast nt. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZcast), a także cykliczne rozmowy (GOZtalk), które jesienią zwieńczy ogólnopolski kongres (GOZpodarka). W ramach projektu planowe są również działania w miastach, gdzie działa Fortum: Wrocławiu, Częstochowie, Zabrzu, Bytomiu, Płocku i Zawierciu.

"Cieszymy się, że możemy realizować kampanię, która ma na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki cyrkularnej (...). Jesteśmy przekonani, że aby skutecznie wdrażać GOZ w praktyce potrzebujemy nie tylko wsparcia samorządów, ale także mieszkańców jako świadomych obywateli i konsumentów" - podsumował w piątek rzecznik Fortum w Polsce Jacek Ławrecki.

W lipcu 2018 r. Unia Europejska wprowadziła przepisy skłaniające przemysł i firmy do modernizacji systemów gospodarowania odpadami w taki sposób, by jednolity model europejski stał się jednym z najskuteczniejszych na świecie. Plan UE opisuje m.in. 54 środki służące "zamknięciu obiegu" w cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Eksperci wskazują, że wdrożenie "circular economy" w praktyce może nie tylko przynieść korzyści środowisku, ale też przyczynić się do istotnego wzrostu PKB.