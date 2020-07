Kończy się wezwanie na Radpol. Może zniknąć z giełdy

Do 8 lipca 2020 r. trwają zapisy w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji spółki Radpol, zajmującej się m.in. produkcją instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych. Wezwanie obfitowało w kilka interesujących zwrotów akcji.

Zapisy w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji spółki Radpol trwają do 8 lipca 2020 r. Aktualne cena w wezwaniu to 2 zł za jedną akcję.

Wzywający, czyli fundusz THC Sicav-Raif SA, zapewnia, że traktuje inwestycję w Radpol jako długoterminową i nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności spółki.

W roku 2019 Radpol miał 155,7 mln zł przychodów i 4,6 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale 2020 r. odnotował 29,4 mln zł przychodów i 0,5 mln zł straty netto.