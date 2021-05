"Kończymy z węglem". Prezes Veolii Poznań o planie transformacji

Veolia Energia Poznań zbuduje bloki gazowe na terenie Elektrociepłowni Karolin o łącznej mocy ciepłowniczej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Inwestycja zakończy się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w sezonie grzewczym 2026/2027. O planach transformacji energetycznej rozmawiamy z Dalidą Gepfert, prezes Veolia Energia Poznań.



Od lat w EC produkowana jest zielona energia z biomasy. Czy planują państwo zwiększenie tej produkcji? Czym są zielone weekendy i czy nie można rozszerzyć ich na tydzień roboczy?



- “Zielone weekendy” to tak naprawdę hasło - w zeszłym roku pracowaliśmy bezemisyjnie przez niemal tydzień, od 6 do 12 sierpnia, przez 144 godziny. W tym czasie produkowaliśmy ciepło i energię elektryczną w elektrociepłowni wyłącznie z biomasy, ale wykorzystywaliśmy także dostępną w systemie energię pochodzącą z produkcji Instalacji Termicznego Spalania Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz z odzysków ciepła. Podczas spalania biomasy emitowane jest dużo mniej pyłu i siarki niż w trakcie spalania węgla kamiennego. Co więcej, przy biomasie do atmosfery oddawane jest tylko tyle dwutlenku węgla, ile wcześniej rośliny pobrały w procesie fotosyntezy. Ta inicjatywa jest kolejnym przykładem, że idea dbałości o środowisko i oszczędzania zasobów naturalnych jest realizowana przez nas na co dzień. Również w tym roku planujemy, że kocioł biomasowy będzie jedynym źródłem produkującym energię w elektrociepłowni; czy uda się zwiększyć zeszłoroczną liczbę zielonych dni - zobaczymy. Natomiast przyszłość spalania biomasy i nasze decyzje z nią związane będą uzależnione od polityki UE w tym zakresie.



Dziś nie jest jeszcze przesądzone, jaki rodzaj biomasy będzie uznawany przez Unię za zrównoważony, a w związku z tym - nie ma pewności co do możliwości jej pozyskiwania długoterminowo.





- Decyzje co do zmian podejmujemy już teraz, bo nie możemy, i nie chcemy dłużej czekać. Eliminacja wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest na pewno trwałym i już nieodwracalnym trendem. Dla nas jednak równie ważne jest bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców i dostępność pewnych i niezawodnych technologii. Obecnie nie ma możliwości zbudowania w krótkim czasie źródła, które będzie w stanie zaopatrzyć w ciepło miasto takie jak Poznań, w oparciu o istniejące technologie - bo albo za duża skala, albo zbyt wysokie koszty.Natomiast równolegle do budowy bloków gazowych uruchamiamy prace nad docelowym rozpraszaniem wytwarzania ciepła, gdzie ciepło odpadowe i OZE będą w stanie, w perspektywie 15-20 lat, zastąpić centralną produkcję ciepła z gazu. Co równie ważne, cały czas wdrażamy i poszukujemy nowych technologii, które pozwalają nam minimalizować straty energii lub wręcz ją odzyskiwać, a w przyszłości zbliżą nas do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej. Mam tu na myśli budowany właśnie w poznańskiej elektrociepłowni akumulator ciepła czy też instalacje odzysku ciepła, a także programy efektywności energetycznej dla klientów. Natomiast, jeżeli chodzi o wodór jako paliwo przyszłości, to Veolia w Polsce jest partnerem projektów, które mają na celu rozwój tej technologii. Budowane przez nas bloki gazowe to jednostki mające możliwość spalania tego paliwa, są gotowe do "zazielenienia" wodorem.Podsumowując, obecnie gaz jest paliwem jeśli nie idealnym, to przynajmniej optymalnym. Po uruchomieniu bloków gazowych wyłączymy z eksploatacji dwa najstarsze bloki węglowe. Dzięki tej inwestycji już w 2026 roku węgiel będzie stanowił jedynie 25 proc. naszego miksu paliwowego. Natomiast w dalszej perspektywie będziemy wdrażać inne, zeroemisyjne rozwiązania.- Nie można mówić o kosztach związanych z paliwem gazowym w oderwaniu od regulacji Unii Europejskiej, a także w oderwaniu od struktury kosztów energii. Na tę cenę składają się bowiem koszty paliwa, emisji CO2 oraz koszty własne. Gaz jest droższy od węgla, jednak podczas jego spalania emitowane jest o połowę mniej dwutlenku węgla. Obecnie w UE obowiązuje system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W świetle przyjętej przez kraje Unii strukturalnej dyrektywy ETS, do 2020 r. firmy z sektora wytwarzania energii i przemysłu energochłonnego były zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji CO2 po wykorzystaniu przyznanych im bezpłatnych limitów. Po nowelizacji dyrektywy ETS obecnie producenci energii elektrycznej nie otrzymują już bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, a producenci ciepła będą otrzymywać do 2030 r. bezpłatne uprawnienia, ale znacznie mniej. W dodatku tylko w ciągu ostatnich 4 lat cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła z 5 euro za 1 tonę do około 50 euro. Wysokie i wciąż rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 zwiększają opłacalność wykorzystania droższych, lecz emitujących mniej dwutlenku węgla paliw.Zatem gaz daje nam szansę na utrzymanie optymalnej ceny za ciepło dla mieszkańców, co nie mogłoby być możliwe w przypadku, gdybyśmy dalej opierali naszą produkcję na węglu. Ta inwestycja pozwala nam na optymalizację aż dwóch ze wspomnianych elementów składowych ceny energii - kosztów emisji i kosztów własnych. Poznaniacy z pewnością docenią także fakt, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska. Nowe bloki gazowe pozwolą na ograniczenie zużycia węgla o 400 tys. ton rocznie. Pozwoli to na wyraźne zmniejszenie emisji pyłów (49 proc.), dwutlenku siarki (76 proc.) i tlenku azotu (73 proc.), co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza. Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych i wysoką sprawność wytwarzania.- Akumulator jest również elementem procesu dekarbonizacji, który zapewni całemu systemowi dystrybucji ciepła większą elastyczność i poprawia jego efektywność, przekładając się na mniejsze zużycie paliw w procesie produkcji, a tym samym redukcję emisji CO2 o 24 000 ton rocznie.Akumulator to po prostu magazyn energii, zbiornik mieszczący 24 000 m sześc. wody o temperaturze ok. 98 stopni Celsjusza, który niczym wielki termos posłuży do magazynowania nadwyżek wyprodukowanego ciepła i ułatwi jego dystrybucję przy wzroście zapotrzebowania. Zapasów wystarczy na kilka, a nawet na kilkanaście dni - tym sposobem praca urządzeń będzie bardziej stabilna i unikniemy konieczności uruchamiania źródeł szczytowych.