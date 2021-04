Konfederacja: Krajowy Plan Odbudowy to „abdykacja” i „zdrada stanu”

- Trzeba było najpierw nie niszczyć, to nie trzeba by było odbudowywać. Z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o stosunek do gospodarki, to Mateusz Morawiecki jest Hilarym Mincem naszych czasów. To walka o handel polegająca na niszczeniu polskiej przedsiębiorczości, na wyzuwaniu z własności Polaków - mówi Grzegorz Braun, poseł Konfederacji.

Z liderem Konfederacji rozmawiamy o przedłużającym się lockdownie, Krajowym Planie Odbudowy i - w tym kontekście - przeobrażeniach polskiego sektora energetycznego.

- Gdyby minister klimatu wiedział, co się będzie opłacać za ćwierć wieku, to powinien być już dzisiaj milionerem - uważa Braun.

Co z unijnymi i polskimi pomysłami na wprowadzenie certyfikatu dla osób zaszczepionych?