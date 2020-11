Konkurs na nowy zarząd spółki JSW Innowacje

Do 30 listopada przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na stanowiska prezesa spółki JSW Innowacje oraz jego zastępcy ds. operacyjnych. Firma nie ma prezesa od dwóch tygodni, kiedy stanowisko stracił dotychczasowy prezes Jacek Srokowski. W minioną środę odwołany został też wiceprezes Robert Marzec.

Ponadto przez kilkoma dniami z pracy rady nadzorczej JSW Innowacje zrezygnowała jej przewodnicząca Patrycja Wolska. Obecnie rada nie ma przewodniczącego. Wcześniej to nie rada, ale walne zgromadzenie spółki, odwołało prezesa ze stanowiska bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o wszczęciu konkursu na prezesa i wiceprezesa firmy zostało w piątek opublikowane na jej stronie internetowej. Kandydaci mogą składać swoje aplikacje do końca listopada. W ogłoszeniu nie podano terminu rozmów kwalifikacyjnych - informacja w tej sprawie ma być przekazana kandydatom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Obecnie obowiązki prezesa JSW Innowacje pełni Tomasz Szeszko, oddelegowany do pełnienia tej funkcji członek rady nadzorczej. Przyczyn odwołania poprzedniego zarządu nie podano. Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sławomir Starzyński informował natomiast, że w spółce JSW Innowacje toczy się audyt, dotyczący funkcjonowania tej firmy w latach 2017-2020.

"Do prokuratury wpłynie zawiadomienie o tym, że zachodzi podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności na szkodę JSW SA i JSW Innowacje" - informował w minioną środę rzecznik JSW, nie podając szczegółów dotyczących domniemanych nieprawidłowości ani tego, czy doniesienie będzie skierowane przeciwko konkretnym osobom.

Odwołany przed dwoma tygodniami prezes JSW Innowacje Jacek Srokowski powiedział w piątek PAP, że ze spokojem czeka na efekty wszelkich postępowań wyjaśniających dotyczących spółki. Jego zdaniem, ustalenia z dotychczasowych kontroli nie dawały żadnych podstaw ani do zmiany zarządu firmy, ani tym bardziej do formułowania wniosków do prokuratury.

Srokowski przypomniał, że od czerwca tego roku w JSW Innowacje działała komisja, wyjaśniająca domniemane nieprawidłowości w spółce. Później sytuację w firmie analizowała również - na polecenie JSW - kancelaria prawna Dentons. Odwołany w październiku ze stanowiska prezes, który wcześniej przez kilka lat był wiceprezesem firmy, kwestionuje metodologię przeprowadzenia audytu i jego ustalenia. Przedstawiciele JSW nie komentują wypowiedzi b. prezesa spółki zależnej.

Poprzedni kryzys w zarządzie JSW Innowacje miał miejsce w lutym tego roku, kiedy rada nadzorcza firmy przyjęła złożoną kilka dni wcześniej rezygnację prezesa i odwołała dwoje wiceprezesów spółki (wśród nich Jacka Srokowskiego, który później wygrał konkurs na nowego prezesa), tłumacząc to utratą zaufania do nich.

19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania. Dzień wcześniej prezes spółki zrezygnował ze stanowiska, a w rozmowie z jednym z portali zaprzeczył zarzutom.

6 marca tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejrzeniami molestowania czterech pracownic firmy przez przełożonego - byłego prezesa spółki. Postępowanie prokuratorskie jest w toku. "Nie ma związku między ustąpieniem Jarosława Mrozka w lutym br. a obecnym odwołaniem Jacka Srokowskiego i Roberta Marca" - zastrzegł w minioną środę rzecznik JSW.

Odwołany prezes Srokowski powiedział w piątek PAP, że niedawne odwołanie zarządu JSW Innowacje odbiera jako próbę rehabilitacji swojego poprzednika, wobec którego toczy się postępowanie prokuratorskie. Przedstawiciele JSW sprawy nie odnieśli się do tej opinii. "Nie komentujemy sprawy odwołania Pana Jacka Srokowskiego, byłego prezesa spółki JSW Innowacje" - poinformował rzecznik JSW w odpowiedzi na pytania PAP.

Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW.