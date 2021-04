Konrad Świrski: bez morskiej energetyki wiatrowej nie damy rady

- Bez morskiej energetyki wiatrowej możemy wyrzucić do kosza postulat neutralności klimatycznej i osiągnięcia celów Unii Europejskiej. Jednocześnie musimy rozwijać energetykę wiatrową na lądzie i fotowoltaikę - w rozmowie z WNP.PL Konrad Świrski, prezes Transition Technologies sprowadza do realiów oczekiwania i nadzieje.

Polonizacja? Tak, ale od czegoś trzeba zacząć

Regulacje, rynek, stabilność

130 miliardów złotych do wydania

Prezes Transition Technologies jest przekonany, że bez morskiej energetyki wiatrowej możemy wyrzucić do kosza postulat neutralności klimatycznej i osiągnięcia celów Unii Europejskiej. Ale jednocześnie przypomina o znaczeniu innych segmentów OZE.- Niezależnie od morskiej energetyki wiatrowej konieczna jest modyfikacja zasady 10 H i powrót do inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie - co jest w toku. Potrzebny jest też dynamiczny rozwój fotowoltaiki, i to zarówno w sektorze prosumenckim, jak i większych elektrowni słonecznych. To wszystko musi być robione łącznie - przypomina Konrad Świrski.Wielokrotnie ze strony rządu słyszeliśmy zapewnienia, że morska energetyka wiatrowa będzie impulsem do rozwoju innych przemysłów, jak stocznie czy przemysł maszynowy. W tej sprawie niewiele się jednak dzieje.- Trzeba tonować oczekiwania. W Polsce, i to niezależnie od rządu, jesteśmy ekspertami w dzieleniu skóry na żywym niedźwiedziu. Proszę zauważyć, że każda inwestycja ma doprowadzić do niesamowitego sukcesu. Należy mieć realistyczne oczekiwania. Warto popatrzeć na Wielką Brytanię. Ona jest liderem w energetyce wiatrowej i udział firm brytyjskich w budowie sięga 60, czasami 70 proc., ale zaczynali od 10 proc. - przypomina Konrad Świrski i zaznacza, że i my energetyki wiatrowej na morzu nie zbudujemy własnymi siłami.- Trzeba mieć realistyczne oczekiwania, ale od czegoś trzeba zacząć. Po to, aby być graczem na tym rynku, po to, aby zabudowywać Bałtyk nowymi farmami, musimy wybrać specjalne kompetencje, które będziemy rozwijać w Polsce. Pewnie będą one trochę niszowe albo dostosowane do naszego programu - pewnie to musi być port, być może budowa wyspecjalizowanych statków, na pewno digitalizacja, sprawy związane z kablami i przyłączeniami - wskazuje Świrski.Według Świrskiego musimy rozpocząć negocjacje z producentami turbin wiatrowych na morzu, żeby przenieść część produkcji do Polski. A stanie się to w chwili, kiedy międzynarodowym producentom i lokalnym firmom pokażemy, że polski rynek działa.Po to konieczne było uchwalenie ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, konieczna jest odpowiednia cena energii dla morskich farm i konkretne decyzje inwestorów. Dopiero na stabilny i otwarty rynek wchodzą firmy prywatne i inwestorzy.- Jestem przeciwny temu, aby mówić, że wszystko zrobią firmy krajowe albo państwowe instytucje. Rolą państwa jest stworzenie dobrych ram i bardzo przejrzystego rynku - dodaje Konrad Świrski.Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że wartość całego polskiego programu morskiej energetyki wiatrowej może sięgnąć nawet 120-130 mld zł.- Po to, żeby ściągnąć te pieniądze, musimy mieć cenę gwarantowaną, która jest w rozporządzeniu. To odróżnia morską energetykę wiatrową od innych sposobów generacji energii. W tej chwili żaden bank nie zainwestuje w węgiel, ani w gaz, natomiast mnóstwo instytucji finansowych zainwestuje w energetykę wiatrową, ale właśnie pod warunkiem, że cena referencyjna daje gwarancję, że inwestycja nie zakończy się fiaskiem - odpowiada Konrad Świrski.Konrad Świrski rozpoczął przegotowywanie podcastu EKO-Świrski, gdzie sam lub z gośćmi próbuje w prosty sposób wyjaśniać często niełatwe zagadnienia związane z energetyką i ekologią oraz nowoczesnymi technologiami.Podcastu można wysłuchać na popularnych platformach, jak Spotify, Listennotes i Apple Podcasts.