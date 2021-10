Konsorcjum Taurona, Polimeksu Mostostalu i PFR może kupić akcje Rafako

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal. Spółka Nowe Jaworzno nie zostanie jednak akcjonariuszem Rafako.

Blok 910 MW w Jaworznie

Zaloty odrzucone

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania.Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.Na początku września 2021 r. pojawiła się informacja, że Rafako zaproponowało Tauronowi inwestycję.- Zaproponowaliśmy Tauronowi zainwestowanie w Rafako na racjonalnych naszym zdaniem warunkach. Niestety nie mamy żadnej odpowiedzi. Przedmiotem rozmów nie jest kwestia pieniędzy na naprawę bloku - mówił WNP.PL Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako. Ta oferta spotkała się z chłodnym przyjęciem Taurona.W reakcji na brak zadowalających wyników rozmów, pod koniec września Rafako zaczęło ściągać firmy podwykonawcze z prac remontowych przy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.W pierwszym półroczu 2021 r. grupa Rafako zanotowała stratę netto w wys. 87,2 mln zł, dla porównania, w pierwszym półroczu 2020 strata netto wyniosła 277,4 mln zł. Przychody grupy spadły o 48,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r.