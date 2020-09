Konsumenci wezmą sprawy w swoje ręce. Miks energetyczny będzie się tworzył także oddolnie

Władze mają wiele narzędzi kształtowania energetyki, ale w pełni miksu energetycznego nie da się zaprogramować. Duży wpływ na jego kształt mogą mieć działania konsumentów energii, gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. Od węgla w energetyce będzie prawdopodobnie łatwiej odejść niż osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki, ale wyzwaniem jest ciepłownictwo. Emisyjność źródeł zaopatrzenia w energię staje się coraz ważniejsza dla decyzji o lokalizacji inwestycji - tu tylko kilka konkluzji z debaty "Energetyka, klimat, transformacja" w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, zgadza się, że dążenie do neutralności klimatycznej powinno być naszym celem, ale obawia się o skutki zakładanego tempa zmian.- W życiu trzeba mieć ambicje i trzeba mieć marzenia. Żeby realizować te marzenia, należy twardo stąpać po ziemi. Zgadzam się, że dążenie do neutralności klimatycznej powinno być naszym celem, ale czy realne jest jego osiągniecie w 2050 roku? Myślę, że byłoby to niezwykle kosztowne dla polskiej gospodarki. Obawiałabym się tak szybkiego tempa - stwierdziła Jadwiga Wiśniewska.Zwróciła uwagę, że spośród państw UE Polska ma miks energetyczny najbardziej obciążony węglem i dlatego koszty transformacji klimatycznej dla Polski będą największe.- Zatem musimy przyjąć taką drogę, o której mówi pan premier Mateusz Morawiecki, tzn. że musimy do neutralności klimatycznej podchodzić ambitnie, ale w rozsądnym i dobrym tempie - powiedziała Jadwiga Wiśniewska.Zdaniem Pawła Stańczyka, prezesa PGNiG Termika, 2050 rok to będzie w Polsce rok z węglem.- Bądźmy realistami, 2050 rok to będzie rok z węglem. Oczywiście możemy mówić o celach, ambicjach i konstruować plany miksów paliwowych na ten rok, ale spójrzmy chociażby na ciepłownie czy elektrociepłownie, które są ważnym elementem energetyki. Ciepłownictwo jest rynkiem rozproszonym. Często to ciepłownie nieprzystosowane do kogeneracji - mówił Paweł Stańczyk. - I często są w gestii jednostek samorządowych, gdzie widać jednak przechył nakładów finansowych na sprawy oświatowe czy społeczne, a mniej wydaje się na inwestycje w źródła energetyczne; dlatego proces zmiany będzie złożony. Są podmioty, które tę drogę będą musiały przejść w sposób bardziej skomplikowany - wyjaśniał Paweł Stańczyk.Maciej Tarasiuk, Senior Investment Director, Aberdeen Standard Investments, komentując kwestie możliwości odejścia od węgla w energetyce w Polsce, wskazał, że jeszcze w latach 90. minionego wieku Wielka Brytania miała w miksie 75 proc. energii z węgla, a teraz „może poniżej 5 proc.”.- Gaz był tym paliwem, które pomogło Wielkiej Brytanii wyjść z używania węgla. Teraz jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo technologia OZE jest o wiele tańsza i bardziej efektywna, więc sądzę, że porzucenie z węgla - z miksem gazu i OZE - jest możliwe - ocenił Maciej Tarasiuk.Ocenił, że sam ASI jest dobrym przykładem, że jest dużo kapitału zainteresowanego inwestowaniem w energetykę w Polsce. Podkreślił jednak, że do tego, aby pieniądze napływały, potrzeba po prostu stabilności.- Z mojego punktu widzenia najważniejsza jest stabilność regulacji, stabilność planów. Nigdy nie będziemy mieli perfekcyjnego planu, jak co ma wyglądać, ale żeby promować rozwój oddolny czystszej energetyki potrzebna jest - powtarzam - stabilność. Jako rynek prywatny jesteśmy w stanie oszacować ryzyko rynku, ale trudniej oszacować ryzyko zmian regulacji i ryzyko zmiany planów - wskazał Maciej Tarasiuk.Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica, zaznaczyła, że należy pamiętać, że odejście od węgla w energetyce to nie to samo, co neutralność klimatyczna w gospodarce.- Przy spojrzeniu 30 lat do przodu jestem w stanie bardzo dużo sobie wyobrazić, więc jestem też w stanie sobie wyobrazić przyszłość bez węgla. Ale powinniśmy pamiętać, że odejście w energetyce od tego paliwa to nie to samo, co neutralność klimatyczna w gospodarce., która jest dużo szerszym zagadnieniem, dużo trudniejszym, dużo kosztowniejszym – stwierdziła Monika MorawieckaZgodziła się z europosłanką Jadwigą Wiśniewską w tym, że pełna neutralność klimatycznej w gospodarce, czyli także w transporcie, rolnictwie i przemyśle, to dużo większe wyzwanie niże eliminacja węgla z wytwarzania energii elektrycznej. I na tak rozumianą neutralność klimatyczną 0 lat może nam nie wystarczyć... - Natomiast myślę, że wytwarzanie energii bez węgla w tym okresie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić – dodała Monika Morawiecka.Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński wskazał, że z analiz prowadzonych w związku z pracami nad polityką energetyczną Polski do 2040 roku wynika, że w miksie energetycznym Polski nastąpi duży spadek udziału węgla, duży wzrost OZE i pojawi się też atom (w następnej dekadzie).- Szacujemy, że około 2040 roku udział węgla w miksie energetycznym zmaleje z obecnych nieco poniżej 80 proc. do nieco poniżej 30 proc. Ten spadek jest rzeczywiście znaczny, ale to jeszcze będzie dość daleko do zera - stwierdził Guibourgé-Czetwertyński.Zgodził się z twierdzeniem, że dla ciepłownictwa odejście od węgla to wyzwanie jeszcze większe. - Dla produkcji prądu mamy takie technologie, jak energetyka jądrowa czy źródła odnawialne, dzięki którym jesteśmy w stanie produkować prąd bez emisji. W ciepłownictwie nie ma takiej technologii, którą byśmy byli w stanie zastosować na tak wielką skalę, by produkować ciepło w sposób bezemisyjny - zaznaczył.Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, powiedziała, że nie wyobraża sobie węgla w Polsce w 2050 roku.- Oczywiście tempo odchodzenia od tego paliwa w różnych sektorach będzie inne, bo czym innym jest odchodzenie od węgla w gospodarstwach domowych, czym innym w systemach ciepłowniczych, a czym innym w wielkiej energetyce... Jak wyobrażam sobie system? Jednak w dużym stopniu oparty na źródłach odnawialnych. Także w związku ze zmianami na rynku energii, zmianami technologicznymi, które są w dużym stopniu dostosowane do energetyki rozproszonej - powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera.Stwierdziła, że wierzy, iż w 2050 roku będziemy korzystać głównie z energii elektrycznej jako najczystszej, najbardziej szlachetnej formy energii pierwotnej, co oznacza, że dążymy do pełnej elektryfikacji gospodarki, transportu i ciepłownictwa.- Moim zdaniem dla Polski to ogromna szansa. Możemy dokonać takiego skoku, który może nas popchnąć do czołówki, do bycia liderem transformacji energetycznej. Wierzę, że możemy stać się tym liderem i możemy postawić na czyste technologie. Widać przed nami szansę inwestycji w energetykę morską, gdzie wiele dobrego się dzieje, i w gospodarkę wodorową, która dopiero powstaje: możemy swoje miejsce i tutaj znaleźć – ocenia Joanna Maćkowiak-Pandera.Grzegorz Należyty, prezes zarządu Siemens Energy, ocenia, że obecnie nie można określić, jak będzie wyglądał polski miks energetyczny za 30 lat, bo m.in. będzie on właśnie tworzony oddolnie, wskutek decyzji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ocenił, że fala autoprodukcji energii dotrze także do przedsiębiorstw.- Polacy słyszą informacje, że cena energii elektrycznej będzie rosła, a skoro tak, to trzeba oszczędzać; a z kolei żeby oszczędzać, najlepiej samemu produkować prąd dla siebie. Stąd ogromny sukces mikroinstalacji solarnych. Ta fala przejdzie w kierunku przemysłu energochłonnego. Firmy będą szły w stronę autogeneracji, oderwania się od ryzyka zewnętrznego - będą je minimalizowały za pomocą własnych inwestycji - uważa Grzegorz Należyty.W efekcie, wskazał prezes zarządu Siemens Energy, miks energetyczny będzie się zmieniał w sposób bardzo pragmatyczny.- Ten ruch będzie trochę ruchem oddolnym, bo każdy będzie podejmował decyzje, które są najlepsze dla naszego domu, dla naszej rodziny, dla naszego przedsiębiorstwa, za które odpowiadamy. Ponieważ ten miks będzie się tworzył od dołu, trudno powiedzieć, co będzie za 30 lat. Ale oczywiście widać pewne trendy, z którymi należy się zgodzić - dodał Grzegorz Należyty.Michał Motylewski uważa, że cel działań związanych z transformacją gospodarki w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, a w szczególności transformacja energetyczna, to w istocie komfort społeczny i ekonomiczny.- Część z państwa może odbierze to jako górnolotne sformułowania, ale one się przekładają na bardzo praktyczną, pragmatyczną rzeczywistość: jak będziemy za 30 lat zaspokajać podstawowe potrzeby, czy będziemy mieli na to pieniądze... - komentował Michał Motylewski. - Skupianie się na tym, jaka to kosztowna będzie transformacja energetyczna dla Polski, jaka Polska biedna, że takie koszty poniesie, tworzy niebezpieczną iluzję, jakby była jakaś inna, alternatywna rzeczywistość, gdzie kosztów nie będziemy ponosić. Otóż będziemy je ponosić - i realnym dowodem na to, czy ktoś nas traktuje poważnie, jest przedstawienie zupełnie innej perspektywy, a mianowicie, że w tej chwili inwestujemy w przyszłość.Katarzyna Kłaczyńska-Lewis uważa, że istotnym pytaniem jest, czy możemy w ogóle sobie na to pozwolić, by w perspektywie do 2050 roku mówić o miksie energetycznym, który nie jest całkowicie wolny od emisji CO2. Wskazuje, że na agendzie w procesie decyzyjnym inwestorów, którzy porównują rożne jurysdykcje w obrębie UE pod kątem wyboru miejsca na inwestowanie, pojawił się nowy punkt.- Jest nim kwestia zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy mają swe cele korporacyjne w tej mierze, ale patrzą też na cały łańcuch wartości. Wskazują, że nie mogą zainwestować w miejscu, gdzie nie mają gwarancji, iż w pewnej perspektywie nie będą mogli wykazać, że ich proces produkcyjny napędza energia niskoemisyjna albo kompletnie wolna od emisji - wyjaśnia Katarzyna Kłaczyńska-Lewis.Cytaty pochodzą z debaty "Energetyka, klimat, transformacja" w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jej moderatorem była Aleksandra Dziadykiewicz, programme manager, Forum Energii. Poniżej zapis wideo przedstawiający całą dyskusję.