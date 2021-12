Stabilna produkcja energii z węgla kamiennego, zakłócenia dostaw tego surowca z Rosji oraz wzmocnienie rynku gazu - to kluczowe czynniki kształtujące w listopadzie br. sytuację na europejskim rynku węgla - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

"Przy znaczącej przewadze opłacalności produkcji energii z węgla względem gazu w Niemczech, prognoza na drugi i trzeci kwartał 2022 roku, oparta o ceny kontraktów terminowych z 25 listopada, wskazuje, że konsumpcja węgla w Europie pozostanie na wysokim poziomie" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek przez katowicki oddział ARP comiesięcznym podsumowaniu publikacji prasowych dotyczących światowego rynku węgla w listopadzie br.

W ocenie analityków, na obszarze europejskiej części międzynarodowego rynku węgla w listopadzie br. ceny surowca były zgodne z tendencjami panującymi na całym światowym rynku.

"Mimo systematycznego spadku w okresie trzech pierwszych tygodni miesiąca, tygodniowy indeks CIF ARA platformy GlobalCoal wzrósł 26 listopada do 153 USD tonę z 133,70 USD za tonę odnotowanych tydzień wcześniej. Stabilna produkcja energii z węgla w tym regionie, wzmocnienie rynku gazu i zakłócenia dostaw z Rosji - to kluczowe czynniki kształtujące sytuację na rynku europejskim" - oceniają analitycy.

Jak przypomniano w opracowaniu, w świetle nadal rosnącego popytu na energię z paliw kopalnych, podczas niedawnego szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, Chiny i Indie wynegocjowały zmianę ostatecznego brzmienia porozumienia z "wycofywania" węgla na "stopniowe zmniejszanie" jego użycia.

"Ten osiągnięty kompromis może być początkiem nowej retoryki w kontekście zobowiązania do światowej redukcji emisji CO2 i wycofywania się z energetyki węglowej, w której największy udział mają Chiny oraz Indie. Łagodniej brzmiące zobowiązanie do zaprzestania wykorzystania węgla pozostawia otwartą furtkę dla przedłużenia swojej zależności od węgla na dłużej niż publicznie deklarują to oba kraje" - oceniono.

Eksperci zwracają uwagę, iż Chiny i Indie, a także - w mniejszym stopniu - Indonezja, nadal mają wiele elektrowni węglowych w budowie i w przygotowaniu. Według danych Global Energy Monitor, z łącznej mocy 184,5 GW energii węglowej w budowie, trzy kraje azjatyckie budują 77,5 proc. tych mocy, w tym Chiny aż 96,7 GW.

Jak czytamy w opracowaniu, listopad był kolejnym miesiącem zmagań z następstwami kryzysu energetycznego w Chinach, który oddziałuje na cały międzynarodowy rynek węgla. Niepewność spowodowana interwencjami cenowymi rządu Chin wywoływała gwałtowne ruchy cenowe, w szczególności w obszarze Azji-Pacyfiku.

"Spadek cen (węgla energetycznego - red.), który obserwowany był od połowy października, nastąpił po kilku miesiącach rekordowych wzrostów spowodowanych utrzymującym się niedoborem surowca w Chinach, oraz zakłóceniami podaży na rynku zamorskim. Największy wpływ na tę sytuację miał obowiązujący do tej pory nieformalny zakaz importu węgla australijskiego do Chin" - wskazują eksperci.