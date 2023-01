Kontrakt na reaktor SMR typu BWRX-300. Taki chcą budować Orlen i Synthos

Cztery firmy podpisały kontrakt, który ma prowadzić do budowy i uruchomienia w Kanadzie do końca 2028 r. pierwszego na świecie reaktora jądrowego BWRX-300. Jednostki tego typu w Polsce chcą budować Orlen i Synthos.

BWRX-300 to ostatni projekt GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR).

Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych.

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracują PKN Orlen i Synthos.

Kontrakt dotyczący budowy reaktora w elektrowni Darlington w kanadyjskim stanie Ontario podpisały w piątek operator siłowni firma Ontario Power Generation (OPG), projektant reaktora GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) oraz SNC Lavalin i Aecon - poinformowały w komunikatach prasowych GEH i OPG.

OPG, jako operator siłowni i właściciel licencji na budowę i eksploatację obejmie ogólną odpowiedzialność za przedsięwzięcie, w tym szkolenie kadr, koordynację działań i cały proces uruchomiania bloku. GEH będzie odpowiedzialny za projekt, zakup kluczowych komponentów, inżynierię i wsparcie. SNC-Lavalin będzie inżynierem kontraktu, będzie też wspierać proces zamówień. Generalnym wykonawcą będzie Aecon, która to firma będzie odpowiadać za projekt budowlany i samą budowę.

Pierwsza elektrownia w technologii BWRX w Kanadzie i na świecie

Lokalizacja w elektrowni Darlington to obecnie jedyne w Kanadzie miejsce, posiadające pozwolenie środowiskowe na budowę nowego reaktora jądrowego. OPG złożyło już do kanadyjskiego dozoru jądrowego CNSC/CCSN wniosek o wydanie licencji na budowę. Kanadyjski bank rozwojowy CIB (Canada Infrastructure Bank) przyznał projektowi w Darlington 970 mln dolarów kanadyjskich kredytu z preferencyjnym oprocentowaniem.

Ostatni istniejący przedstawiciel rodziny reaktorów wodno-wrzących, budowanych przez GE od lat 50. to ABWR z lat 90. o mocy rzędu 1300 MW. Reaktory tego typu powstały w Japonii. Kolejną generacją miał być uproszczony konstrukcyjnie i wyposażony w pasywne systemy bezpieczeństwa ESBWR o mocy ok. 1650 MW, BWRX-300 bazuje na rozwiązaniach ESBWR.

Nad SMR-em w technologii BWRX pracuje Orlen i Synthos

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracuje od 2019 r. koncern Synthos. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300. Dokumentacja techniczna bazuje na dokumentacji przygotowanej przez GEH dla kanadyjskiego regulatora w ramach VDR (ang. Vendor Design Review) - przedlicencyjnego przeglądu technologii. SGE podpisał z Ontario Power Generation umowę, na mocy której polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z prac nad projektem w Darlington. Jak mówił PAP wiceprezes GEH David Sledzik, firma zakłada, ze pierwszy reaktor u polskiego klienta ruszy w 2029 r., mniej więcej rok po jednostce dla OPG.