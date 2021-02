Kopalnia Turów ciągle pod lupą krytyków. W Polsce i za granicą

W 2020 roku koncesja na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów należącej do PGE GiEK została przedłużona o sześć lat. Teraz, jak podała fundacja „Rozwój Tak - Odkrywki Nie", PGE GiEK stara się o jej rozciągnięcie do 2044 roku. Oceniła, że na działaniach koncesyjnych straci cały region Turoszowa. Z kolei PGE GiEK argumentuje, że otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 mln gospodarstw domowych do 2044 roku. Sprawa kopalni Turów nabrała już międzynarodowego charakteru.







– Wydobywanie i spalanie węgla w kopalni Turów skutkuje nie tylko kradzieżą wód gruntowych z terytorium Czech, ale także pogłębia obecny kryzys klimatyczny i negatywnie oddziałuje na środowisko i życie ludzi – komentuje Nikol Krejčová, liderka kampanii przeciwko kopalni Turów w Greenpeace Czech Republic, cytowana w komunikacie Fundacji.Organizacja ta, jak podano, w odpowiedzi na działania PGE rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do rządu Czech o pozwanie Polski do TSUE .Fundacja stwierdza w komunikacie także m.in., że kopalnia Turów, a tym samym elektrownia Turów, przez kolejne pięć lat może działać na podstawie obecnej koncesji wydobywczej, a wkrótce PGE nie będzie miała nic wspólnego z kompleksem turoszowskim, bo planuje wydzielenie aktywów węglowych z grupy.PGE nie raz informowała, że w związku z planowaną transformacją w kierunku zeroemisyjnym chętnie widziałaby wydzielenie z grupy aktywów węglowych, a i resort aktywów państwowych podawał, że prowadzone są prace nad planem wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo.Faktem jest także, że kompleks turoszowski może jeszcze pracować przez kilka lat, bo w marcu 2020 minister klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w Kopalni Turów o 6 lat.PGE nie kryje, że stara się o kolejne przedłużenie koncesji wydobywczej dla kopalni Turów.W grudniu 2020 PGE GiEK uruchomiła dedykowaną kopalni i elektrowni Turów stronę internetową, która zawiera informacje na temat działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego.Na tejże stronie PGE GiEK poinformowała, że "prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji dla kopalni Turów na kolejne 25 lat", czyli jak wskazywała do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni.- Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku - czytamy na stronie internetowej dedykowanej kopalni i elektrowni Turów.Do 2044 roku, jak wynika z informacji podawanych przez PGE GiEK, w elektrowni Turów miałby pracować nowy blok o mocy 496 MW, którego oddanie do eksploatacji ma nastąpić w tym roku.W grudniu 2020 roku ten blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. PGE latem 2020 podała informacje, z której wynikało, że nastąpi przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji tego bloku z 31 października 2020 roku na 30 kwietnia 2021 roku.PGE GiEK podawała , że parametry nowego bloku dobrano w ten sposób, by do zakończenia jego pracy w 2044 roku w pełni i efektywnie wykorzystać zasoby węgla brunatnego w złożu kopalni Turów, "z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych".Grupa PGE produkuje energię elektryczną z wykorzystaniem węgla brunatnego w elektrowniach Bełchatów i Turów. W pierwszych trzech kwartałach 2020 elektrownie PGE stosujące węgiel brunatny wyprodukowały 22,4 TWh energii wobec okolo 24,8 TWh rok wcześniej.