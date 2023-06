Kopalnia Turów potrzebuje mniej emocji, a więcej pracy prawników

W Bogatyni, niedaleko kopalni i elektrowni Turów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w sobotę, 24 czerwca organizuje konwencję wyborczą. To pokazuje, że sprawa kopalni Turów znalazła się w centrum sporu politycznego przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Kompleks kopalni i elektrowni w Turowie to jeden z największych pracodawców w regionie oraz w całym województwie dolnośląskim.

Elektrownia Turów momentami produkuje nawet do 7 proc. energii elektrycznej w Polsce.

W przypadku kopalni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 r. (Zgorzelec, Bogatynia) wyniosły łącznie ponad 84 mln zł.

Dwa dni wcześniej w czwartek, 22 czerwca, na wiecu Donalda Tuska w Jeleniej Górze pojawili się związkowcy z Turowa i protestowali przeciwko liderowi Platformy Obywatelskiej.

To tylko dwa dowody na to, że sprawa kopalni Turów znalazła się w centrum sporu politycznego. Niestety obecna burza wokół Turowa jest pełna emocji i pompatycznych haseł, a niewiele w niej spokojnej dyskusji mogącej doprowadzić do w miarę konstruktywnych wniosków.

Interes społeczny kontra sądowe postanowienie?

Ostatnia odsłona sporu wokół kopalni Turów miała miejsce w piątek, 23 czerwca 2023 r. Tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nie uchyli wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki, który napisał na Twitterze, że "WSA w sprawie Turowa po raz kolejny pokazał, że pojęcie interesu społecznego jest mu obce. Od popełniania błędów, gorsze jest tkwienie w błędzie". Szef rządu zapowiedział dalsze działania w tej sprawie.

Przypomnijmy, że 31 maja 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące - do czasu rozpoznania skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Jak podkreślił sąd, postanowienie nie wstrzymuje pracy kopalni Turów. Z informacji WSA wynika, że termin rozpoznania tej sprawy wyznaczono na 31 sierpnia tego roku.

Postanowienie wstrzymujące dotyczy decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) z 30 września 2022 r., określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

W ocenie WSA zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku.

"Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że decyzja wydana przez GDOŚ jest wadliwa" - napisał w uzasadnieniu sędzia WSA Jarosław Łuczaj.

Zdaniem WSA "ewentualna kontynuacja przedsięwzięcia odkrywki Turów przed dokonaniem uprzedniej kontroli zaskarżonej decyzji uprawdopodabnia spowodowanie trudnych, a nawet nieodwracalnych szkód w środowisku jak i spowodowanie nieodwracalnych uszczerbków w mieniu".

Czy po stronie kopalni Turów zabrakło profesjonalnych prawników i ekspertów?

Po decyzji WSA z 31 maja 2023 r. w mediach społecznościowych grupa PGE zorganizowała akcję "Wyślij serce dla Turowa", mającą być poparciem dla kopalni. Sprawę skomentował prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

- Serce do Turowa należy wysłać, ale szkoda że PGE nie wysłało profesjonalnych prawników i ekspertów do sądu, aby nie doszło to takich wyroków. Post PR nie zastąpi profesjonalizmu - napisał prof. Władysław Mielczarski w mediach społecznościowych.

- Tutaj nie chodzi o wysyłanie prawników na ostatnie posiedzenie sądu, ale zajmowanie się sprawą od chwili, kiedy zakwestionowano opinie najpierw RDOŚ a potem GDOŚ, bo może wtedy uniknięto by zdziwienia decyzją sądu - dodał Władysław Mielczarski.

Nie jest wykluczone, że w tym przypadku mamy do czynienia z pewną nonszalancją podobną do tej, jaka miała miejsce w przypadku kopalni Turów i wcześniejszego konfliktu z czeskimi samorządami leżącymi w pobliżu kopalni. Z doniesień medialnych wynikało, że strona czeska próbowała załatwić sprawę polubownie i chciała rozmawiać ze stroną polską. Dopiero po braku reakcji ze strony Polski Czesi wyciągnęli mocniejsze działa. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która obecnie broni kopalni Turów, powinna o tym pamiętać, gdyż świeżo po tym, jak objęła rządowe stanowisko rozmawiała ze stroną czeską o Turowie i udało jej się doprowadzić do porozumienia.

Co dalej? Na razie kopalni Turów nie trzeba zamykać

Organizacje ekologiczne przypominają, że decyzja sądu z 31 maja 2023 r. nie oznacza, że kopalnię trzeba zamknąć natychmiast.

- Oznacza jednak, że nie można wykluczyć, iż decyzja środowiskowa dla Turowa zostanie w przyszłości uznana za wadliwą. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to brak możliwości kontynuowania wydobycia węgla z odkrywki Turów - czytamy w stanowisku przesłanym naszej redakcji.

Ekolodzy zwracają uwagę, że dyskusja wokół Turowa została sprowadzona do dylematu "zamknąć czy uratować".

- Tymczasem, ani sąd, ani organizacje ekologiczne nie mówią o natychmiastowym zamknięciu Turowa, lecz o konieczności przygotowania jasnego i korzystnego dla ludzi planu przestawienia regionu z węgla na czyste źródła energii. Taki plan ma Bełchatów, w którym znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie. Dzięki temu, Bełchatów otrzymał z Unii Europejskiej kilkaset milionów euro na transformację. Turów dostanie zero - podkreślono.

Warto jednak zaznaczyć, że przypadki kopalń Bełchatów i Turów są odmienne od siebie. Węgiel w obecnie eksploatowanych złożach kopalni Bełchatów ma się skończyć w okolicach roku 2035-36 i wtedy ma nastąpić koniec kopalni i elektrowni. W przypadku kopalni Turów wydobycie węgla ma być prowadzone dłużej, bo do 2044 r. Więc o ile szukanie rozwiązań dla ery powęglowej w przypadku Bełchatowa jest zadaniem pilnym, to w przypadku Torowa jest trochę więcej czasu.

Kopalnia Turów ma duże znaczenie dla regionu. To wielki pracodawca i wielki płatnik podatków

PGE informuje, że kopalnia węgla brunatnego Turów zatrudnia prawie 2400 osób, natomiast elektrownia Turów ponad 1200. Dodatkowo prawie 1100 osób zatrudnionych jest w spółkach zależnych.

Firma zapewnia, że zatrudnienie w kopalni, elektrowni, spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.

Kopalnia i elektrownia w Turowie są dużymi płatnikami podatków i innych opłat publicznych.

W przypadku elektrowni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 r. (Bogatynia, Zgorzelec, Sulików) wyniosły łącznie ponad 41 mln zł a opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie blisko 7 mln zł.

