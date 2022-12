Kopalnie Taurona może przejąć Skarb Państwa. Wszystkie warunki zostały spełnione

Tauron poinformował, że spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Wartość transakcji to 1 złoty. Pracownicy Taurona Wydobycie otrzymają po 12 tys. zł brutto w dwóch ratach.

Tauron 21 października 2022 r. zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie.

Cena zbycia wynosi 1 zł i uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049. Została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy.

Energetyczny koncern 14 grudnia 2022 r. otrzymał od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oświadczenie o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu akcji Taurona Wydobycie, przysługującego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie określonym w art. 3a ust. 4 tej ustawy. Był to jeden z warunków zawieszających.

Wcześniej, 4 listopada 2022 r., zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Tauron Wydobycie. Podwyższenie kapitału zakładowego Taurona Wydobycie zostało dokonane przez firmę Tauron Polska Energia w celu spłaty określonego w umowie zadłużenia spółki wobec koncernu.

Tauron poinformował, że przeniesienie prawa własności akcji Taurona Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy spółki wskazującego Skarb Państwa jako nabywającego akcje Tauron Wydobycie, jednak nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r.

Premia antyinflacyjna po 12 tys. zł dla każdego pracownika

W związku z planowanym przejściem Taurona Wydobycie pod bezpośredni nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych w spółce od kilku tygodni toczyły się negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla załogi. Pod koniec listopada górnicy częściowo blokowali wysyłkę węgla z kopalni Janina w Libiążu, wchodzącej w skład Taurona Wydobycie. 1 grudnia poinformowano, że osiągnięto wstępne porozumienie w sporze dotyczącym gwarancji pracowniczych dla załogi spółki Tauron Wydobycie.

Szczegóły porozumienia są doprecyzowywane w rozmowach pomiędzy stroną społeczną, zarządem grupy Tauron oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Wypracowano m.in. zapisy dotyczące gwarancji zatrudnienia dla ponad 6-tysięcznej załogi firmy. Uzgodniono też warunki wypłaty postulowanego przez związkowców jednorazowego świadczenia rekompensującego skutki inflacji - strona społeczna chciała, aby było to 10 tys. zł. Według informacji ustalona łączna kwota świadczenia wyniesie 12 tys. zł, ale będzie wypłacona w dwóch ratach.

Z informacji WNP.PL wynika, że do 15 grudnia wciąż nie zawarto ostatecznego porozumienia w tej sprawie, choć MAP wydał na nie zgodę. Można się więc spodziewać, że podpisanie porozumienia w sprawie rekompensaty antyinflacyjnej nastąpi jeszcze w grudniu.

Słaby trzeci kwartał. W czwartym ma być już dużo lepiej

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. w Tauronie Wydobycie wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., kiedy wyniosła 3,7 mln ton.

Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13 proc. i wyniósł 3,47 mln ton., wobec 3,99 mln ton rok wcześniej.

W trzecim kwartale trzy kopalnie Taurona Wydobycie wydobyły tylko ok. 0,7 mln ton węgla, dla porównania, w trzecim kwartale 2021 r. wydobyły one 1 mln ton.

W okresie pierwszych trzech kwartałów przychody Taurona Wydobycie wyniosły 1,63 miliarda złotych, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 990 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 271 mln zł (rok wcześniej była strata 174 mln zł) a zysk operacyjny za trzy kwartały 2022 r. wyniósł 57 mln zł (rok wcześniej była strata 460 mln zł.

W samym trzecim kwartale 2022 r. wyniki Taurona Wydobycie były już dużo gorsze. Przychody sięgnęły 444 mln zł, ale strata EBITDA wyniosła 53 mln zł a strata z działalności operacyjnej była na poziomie 81 mln zł.

- Narastająco, po trzech kwartałach 2022 r. mamy do czynienia z dodatnim wynikiem EBITDA na wydobyciu węgla. Kluczowy jest tu efekt ceny. Cena rok do roku istotnie wzrosła, zarówno w przypadku sortymentów średnich i grubych, jak i miałów, w tym także do naszej spółki wytwórczej - tłumaczy Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Zwraca uwagę, że słabe wyniki trzeciego kwartału to efekt przezbrojeń ścian w kopalni Sobieski,

- Mieliśmy kumulację przezbrojeń ścian i w związku z tym wydobycie było bardzo niskie. Spodziewamy się, że wydobycie w czwartym kwartale 2022 r. będzie na wysokim poziomie. Trzeci kwartał ma ujemny wynik, ale zakładamy, że kolejny kwartał będzie lepszy - prognozuje Krzysztof Surma.

311 mln zł na inwestycje w wydobycie węgla kamiennego

Na inwestycje w Tauronie Wydobycie w okresie trzech kwartałów 2022 r. wydano 311 mln zł (z czego 144 mln tylko w trzecim kwartale). Najwięcej przeznaczono na przygotowanie produkcji (241 mln zł), zadania modernizacyjno-odtworzeniowe (58 mln zł) i budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski (8 mln zł).

W okresie trzech kwartałów 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 57 proc. węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w skład grupy kapitałowej Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki Tauron Wydobycie, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. Transakcja nie ma wpływu na wyniki EBIT i EBITDA grupy Tauron.