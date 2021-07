Korea Południowa oferuje Polsce reaktor jądrowy AP 1400

Koreańska grupa KHNP obserwuje Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), traktując go jako jeden ze swoich najwyższych priorytetów. KHNP planuje zaproponowanie Polsce modelu reaktora APR 1400.

Niezależność polityczna i ekonomiczna

Reaktory jądrowe dla Polski

Od etapu zaawansowania technologicznego (lata dwutysięczne), KHNP rozwija i buduje APR 1400 z założeniem dalszego rozwijania tej technologii.Dzięki wprowadzeniu planów badań i rozwoju przemysłu jądrowego (ang. Nu-Tech Roadmap), KHNP osiągnęło niezależność technologiczną w zakresie trzech krytycznych elementów, które w przeszłości były dostarczane przez Stany Zjednoczone, takich jak pompa chłodziwa reaktora, system oprzyrządowania i sterowania oraz zasady projektowania.- W efekcie KHNP dysponuje reaktorem produkowanym z wykorzystaniem rodzimych technologii, nie podlegając żadnych wpływom technologicznym lub politycznym ani ograniczeniom przy eksporcie na rynki zagraniczne - podkreśla spółka.- Naszą wyróżniającą się technologię opracowaliśmy dzięki naszym wyjątkowym możliwościom technicznym i Korea Południowa nie podlega żadnym ograniczeniom eksportowym w zakresie technologii jądrowej – powiedział Sang Don Kim, wiceprezes w dziale rozwoju biznesu w KHNP.W kwietniu 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Republiki Korei i Polski na szczeblu wiceministrów, podczas którego omawiano zagadnienia takie jak strategia wodorowa i współpraca jądrowa.W trakcie spotkania Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar złożenia oferty budowy reaktora jądrowego w Polsce. Ponadto, obydwa kraje ustaliły, że zacieśnią współpracę, by omawiać różne tematy związane z energetyką, w tym jądrową.Dotychczas trzy kraje, Korea Południowa, USA i Francja wyraziły zamiar złożenia ofert w przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Francuski koncern EDF oferuje Polsce reaktory EPR o mocy 1600 MW. Reaktory takie pracują już w Chinach i są budowane w Finlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone oferują konstrukcję autorstwa grupy Westinghouse AP 1000, takie reaktory pracują w Chinach i są budowane Stanach Zjednoczonych,- Wybór Korei Południowej w ramach uczciwego i przejrzystego procesu z pewnością zaowocowałby wzrostem synergii w wysoce technologicznych gałęziach przemysłu. Ponadto stanowiłby także znaczącą reakcję w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne - przekonuje KHNP.W Polityce energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez rząd w lutym 2021 r. założono, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą uruchamiane co 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r. W tych blokach mają być reaktory generacji III i III+ o mocy ok. 1000-1600 MW każdy.