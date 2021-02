Koreańczycy chcą zbudować elektrownie jądrowe w Polsce

Koreański koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) zapewnia, że produkowane przez niego reaktory APR 1400 mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem dla polskich elektrowni jądrowych.

Projekt za 24 miliardy dolarów

Wybór technologii jądrowej w ciągu roku

Na polskim rynku obecny jest także koreański koncern Posco, który budował m.in. spalarnię odpadów w Krakowie.Zdaniem KHNP w Polsce jest blisko 300 przedsiębiorstw posiadających doświadczenia we współpracy z energetyką jądrową. Dotychczas koreańska spółka zidentyfikowała ponad 70 polskich podmiotów z branży inżynieryjnej, produkcji maszyn, budowlanej oraz energetycznej jako potencjalnych partnerów do uruchomienia budowy elektrowni jądrowej w Polsce.W latach 2018 i 2019 w Warszawie organizowano spotkania z przedstawicielami polskich firm o potencjalnej współpracy z KHNP przy polskim projekcie jądrowym.Koreański koncern buduje elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Elektrownia jądrowa Barakah ma mieć moc 5,6 tys. MW i będzie składała się z czterech bloków z reaktorami APR 1400. Po osiągnięciu pełnej zdolności będzie dostarczać około 25 proc. energii elektrycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.W grudniu 2020 r. poinformowano, że pierwszy reaktor w elektrowni Barakah zakończył wszystkie testy i prace rozruchowe, wobec czego podniesiono moc reaktora do 100 proc.Elektrownia będzie pierwszym obiektem nuklearnym świata arabskiego. Jest to obecnie największy projekt jądrowy w budowie na świecie, którego koszty mają wynieść 24 miliardy dolarów.Elektrownia Barakah jest pierwszym miejscem na świecie, gdzie Korea Południowa eksportuje swoje reaktory APR 1400. Takie dwa reaktory działają już w Korei Płd. Pierwszy APR 1400, jednostka Shin Kori 1, wszedł do komercyjnej eksploatacji w Korei w 2016 r. W Korei Płd budowane są cztery kolejne takie jednostki.APR 1400 to reaktor trzeciej generacji, o żywotności około 60 lat.Reaktor APR 1400 w sierpniu 2019 r. uzyskał certyfikat amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (Nuclear Regulatory Commission - NRC). Dwa lata wcześniej Organizacja ds. Wymagań Europejskich Przedsiębiorstw Energetycznych (European Utility Requirements - EUR) zatwierdziła reaktor APR 1400. Dzięki temu spółka może dostarczyć reaktor jądrowy zgodny z wymogami europejskimi.W połowie listopada 2020 r. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zapowiedział, że wybór dostawcy technologii jądrowej dla Polski ma zostać dokonany na przełomie roku 2021 i 2022.Rada Ministrów 9 października 2020 r. przyjęła aktualizację "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ). Zakłada się w nim budowę w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III (+).