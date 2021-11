Koreańczycy mają atomową ofertę dla Polski. Właśnie podali szczegóły

Korea Hydro & Nuclear Power zamierza zaproponować Polsce reaktory APR1400, należące do generacji III+, na potrzeby polskiego projektu budowy elektrowni jądrowych. Koncern zapewnia, że ich możliwości pod względem bezpieczeństwa i ekonomicznej wykonalności zostały potwierdzone wieloletnim doświadczeniem firmy w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Powstały także inne rodzime kluczowe rozwiązania technologiczne, jak pompa chłodziwa reaktora (Reactor Coolant Pump), cyfrowe systemy aparatury kontrolno-pomiarowej (Instrumentation and Control), kody komputerowe do projektowania rdzenia oraz analizy bezpieczeństwa.Dzięki temu Korea może poszczycić się osiągnięciem technologicznej niezależności w kwestii atomu.- Aby zapewnić sobie dostęp do technologii i wiedzy na globalnym rynku energetyki jądrowej, na którym dostawcy są niechętni do transferu technologii, Korea wprowadziła na rodzimym rynku elektrownie jądrowe z takich krajów, jak m.in. USA, Francja czy Kanada. Nie poprzestaliśmy jednak na korzystaniu z międzynarodowych rozwiązań, lecz także opracowaliśmy naszą własną technologię poprzez prowadzenie intensywnych projektów badawczo-rozwojowych - mówi Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy KHNP departamentu rozwoju międzynarodowego biznesu elektrowni jądrowych.- Dzięki temu KHNP dysponuje obecnie zaawansowanymi możliwościami realizacji budowy elektrowni jądrowych z wykorzystaniem rodzimych wyróżniających się technologii, a także wyposażenia. Korea Południowa nie podlega żadnym ograniczeniom eksportowym w zakresie technologii jądrowej - zaznacza.Zobacz także: Koreańska KHNP przygotowuje ofertę na budowę elektrowni jądrowych w Polsce Koreańska technologia została zastosowana w 10 blokach APR1400, które są obecnie eksploatowane lub budowane w Korei i poza jej granicami. Wśród tych jednostek, bloki 3 i 4 pracujące w elektrowni Shin-Kori jako pierwsze na świecie zostały wyposażone w reaktory APR1400.Blok nr 3 elektrowni Shin-Kori w 2016 roku osiągnął ważny punkt dla technologii APR1400 – rozpoczął działalność komercyjną jako pierwszy reaktor tego typu na świecie, odnotowując nieprzerwany okres eksploatacji przy braku błędów.Bloki 5 i 6 są obecnie w budowie, podobnie jak bloki nr 1 i 2 elektrowni Shin-Hanul. Blok nr 1 w Shin-Hanul został certyfikowany do działania komercyjnego w lipcu 2021 r.Pozostałe 4 bloki APR1400 są w budowie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w lipcu 2012 r., rozpoczęto ich realizację, a uruchamianie komercyjnej działalności kolejnych bloków jest wykonywane według przyjętych harmonogramu i budżetu.

Reaktor APR1400

APR1400 to reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o gwarantowanym 60-letnim okresie eksploatacji i mocy wytwórczej 1400 MW. Jego producent zapewnia, że trakcie użytkowania nie występują ryzyka wypadków znanych z historii, jakie miały miejsce w Czarnobylu czy Fukushimie.



W reaktorze zastosowano najbardziej zaawansowane rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa, takie jak pasywny system bezpieczeństwa, dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po awarii w Fukushimie, nowe rozwiązania z obszarów cyberbezpieczeństwa czy ochrony przed kolizjami ze statkami powietrznymi.



Reaktor jądrowy produkowany przez KHNP posiada międzynarodowe certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo i zaawansowanie koreańskiej technologii. W listopadzie 2017 roku Organizacja ds. Wymagań Europejskich Przedsiębiorstw Energetycznych (European Utility Requirements – EUR) oficjalnie zatwierdziła reaktor APR1400. Dzięki temu spółka może dostarczyć reaktor jądrowy w pełni zgodny z wymogami europejskimi.



W sierpniu 2019 roku bezpieczeństwo APR1400 zostało docenione również na poziomie ogólnoświatowym – model otrzymał wtedy certyfikat przyznany przez Amerykańską Komisję Regulacji Jądrowych (NRC), który potwierdza, że reaktor spełnia międzynarodowe standardy techniczne.

Oferta dla Polski





Przyczyni się to również do zwiększenia umiejętności Polski w zakresie budowy elektrowni jądrowych oraz do osiągnięcia przez nią samowystarczalności technologicznej. Koreański dostawca jest przekonany, że będzie w stanie dotrzymać harmonogramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Przyczyni się to również do zwiększenia umiejętności Polski w zakresie budowy elektrowni jądrowych oraz do osiągnięcia przez nią samowystarczalności technologicznej. Koreański dostawca jest przekonany, że będzie w stanie dotrzymać harmonogramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Elektrownie jądrowe IV generacji

KHNP koncentruje się również na rozwoju nowych, konkurencyjnych reaktorów typu SMR (Small Modular Reactors). Koncern opracował już pierwszy model reaktora SMR o nazwie SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) i uzyskał pierwszy certyfikat SDA (standard design approval) w lipcu 2012 roku. Obecnie projekt jest trakcie oceny SDCA (zatwierdzenie zmiany projektu standardowego) w celu przeglądu ulepszeń i oczekuje się, że otrzyma ostateczne zatwierdzenie do grudnia 2022 r.



KHNP rozwija także systemy SMR (i-SMR). i-SMR to reaktor wodny ciśnieniowy typu "all-in-one", zdolny do generowania 170 MW energii elektrycznej. KHNP jest również zaangażowane w działania, których celem jest uzyskanie licencji do 2028 r. i wejście na rynek eksportowy do 2030 r.



KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i za granicą.