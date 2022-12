Koreańczycy wzmacniają atrakcyjność swoich projektów jądrowych

Korea Hydro & Nuclear Power i Korea Electric Power Corporation podpisały memorandum z koreańskimi rządowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi. Celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy w zakresie wspólnego finansowania zagranicznych projektów jądrowych.

W ramach porozumienia obie firmy zobowiązały się do dostarczania niezbędnych informacji finansowych i biznesowych związanych z rozwijanymi za granicą projektami jądrowymi. Jednocześnie koreańskie rządowe instytucje finansowe oraz banki komercyjne stworzą podstawy współpracy przy planowanych projektach eksportu technologii jądrowych oraz wsparcia finansowego poprzez udział w zagranicznych projektach jądrowych.

Główna rolę finansowa w procesie odgrywać będą Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation. Oprócz wymienionych instytucji do porozumienia przystąpiły również banki: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank.

- Zawarte porozumienie będzie okazją dla rządowych instytucji finansowych i banków komercyjnych do ustanowienia sieci współpracy, która poprawi finansową konkurencyjność zagranicznych projektów elektrowni jądrowych bazujących na koreańskiej technologii - mówi Whang Jooho, prezes KHNP.

Skomplikowany proces budowy oraz wysokie,koszty budowy elektrowni jądrowych sprawiają, że eksport takiej technologii wymaga dobrze zorganizowanej struktury finansowania. Dlatego udział koreańskich rządowych instytucji finansowych i banków komercyjnych, które opracowują strategie finansowania, jest kluczowy przy planowaniu eksportu technologii jądrowej.

Dzięki zawartemu porozumieniu rządowe instytucje finansowe i banki komercyjne zapewnią instrumenty pozwalające na aktywny udział w finansowaniu projektów jądrowych, a także w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy konkurencyjności KHNP i KEPCO w zakresie eksportu elektrowni jądrowych.

KHNP i KEPCO są aktywne eksportowo w zakresie koreańskich technologii jądrowej na rynkach takich jak Polska, Czechy, Rumunia, Wielka Brytania, Turcja, czy Filipiny.