Koreańczycy z mocną ofertą na polski atom. W tle współpraca wojskowa

Udział polskich firm w pracach przy budowie pierwszego bloku jądrowego może wynieść ok. 40 proc., w przypadku ostatniego bloku ten udział może wzrosnąć do ok. 70 proc. - mówi WNP.PL Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) przedstawił polskiemu rządowi ofertę zakładającą budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8400 MW.

KHNP zakłada udział polskich firm przy budowie pierwszego bloku jądrowego na poziomie 40 proc., w przypadku bloku ostatniego może to być nawet 70 proc.

Energetyka to nie jedyny obszar współpracy Polski i Korei Płd. Polska Grupa Zbrojeniowa i koreańska firma Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych.

Przedstawiciele KHNP zapewniają, że Polska jest dla nich jednym z dwóch najważniejszych rynków w Europie: drugim są Czechy, gdzie trwa przetarg na budowę bloku jądrowego w elektrowni Dukovany.

KHNP zapewnia, że będzie duży udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

Duży udział polskiego przemysłu

- Udział polskich firm w pracach przy budowie pierwszego bloku jądrowego może wynieść ok. 40 proc., w przypadku ostatniego bloku ten udział może wzrosnąć do ok. 70 proc. - odpowiada na pytanie WNP.PL Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Jak mówi, KHNP rozmawia już z polskimi firmami, które mogłyby wziąć udział w budowie elektrowni jądrowych.

Yoh-Shik Nam zapewnia, że w całym łańcuchu dostaw na budowie elektrowni jądrowych mogą uczestniczyć "setki" polskich firm.

W Polsce działa już wiele firm z Korei Płd, które mogłyby uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowych.

- Jeszcze nie potrafimy dokładnie powiedzieć, jaki będzie ich udział w projekcie jądrowym w Polsce - dodaje Yoh-Shik Nam.

Z obecnych w Polsce koreańskich firm, które mogłyby wziąć udział w polskim projekcie jądrowym, wymienić można m.in. Doosan oraz LG.

Pierwszy blok może być w 2033 r.

KHNP zapewnia, że pierwszy blok jądrowy w Polsce mógłby zacząć działać już w 2033 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

- Od chwili podpisania kontraktu na budowę bloku jądrowego do jego uruchomienia może minąć 11 lat. Pierwsze 5 lat to przygotowanie budowy i projektowanie bloku a kolejne 6 lat to jego budowa - zapewniał podczas spotkania z polskimi dziennikarzami Seung-Oh Hong, wiceprezes departamentu nowych projektów jądrowych w KHNP.

KHNP jest gotowa objąć 49 proc. udziałów w firmie, która będzie odpowiedzialna za budowę i eksploatację elektrowni jądrowych w Polsce - większościowy udział w tej spółce ma należeć do polskiego Skarbu Państwa.

Korea, Emiraty Arabskie i Polska

KHNP zaoferował Polsce bloki z reaktorem APR 1400, takie jednostki pracują już w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Polsce zostaną zaoferowane jednak jednostki nieznacznie różniące się od tych, jakie wybudowano i nadal powstają w ZEA.

- Reaktory z ZEA i ta, jakie oferujemy Polsce są bardzo podobne do siebie pod względem bezpieczeństwa i technologii. Różnice wynikają z innych wymagań regulacyjnych w UE - odpowiada na pytanie WNP.PL Yoh-Shik Nam.

Przypomina, że reaktor APR 1400 spełnia międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami projektowymi od takich instytucji jak European Utility Requirements Organization (EUR), uzyskany w 2017 r., i US Nuclear Regulatory Commission (NRC), uzyskany w 2019 r.

Będą kolejne rozmowy

W złożonej przez KHNP ofercie na budowę elektrowni jądrowych w Polsce znalazły się takie szczegóły, jak harmonogram budowy oraz plan zarządzania projektem.

W swojej ofercie południowokoreańska firma odnosi się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu.

Oferta finansowa, wspierana przez rząd koreański, obejmuje kompleksowy plan finansowania oraz możliwości wsparcia inwestycji przez KHNP i instytucje koreańskiego rządu, jak agencje kredytów eksportowych (ECA) i zagraniczne agencje rozwoju.

W najbliższych dniach odbędą się kolejne polsko-koreańskie rozmowy o współpracy w sektorze energetycznym. Do Polski przyjeżdżają m.in. Lee Chang-Yang, minister handlu, przemysłu i energii Korei Południowej oraz Chung Jae-hoon, prezes KHNP. W czwartek, 30 czerwca, spotkają się mi.n z przedstawicielami polskiego rządu i przemysłu.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i zagranicą.

Nie tylko atom. Także zbrojenia

Współpraca Polski i Korei Południowej widoczna jest nie tylko w sektorze energetycznym, coraz mocniej jest widoczna w sektorze obronnym.

W czerwcu 2022 r. Polska Grupa Zbrojeniowa i koreańska firma Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, na początku czerwca 2022 r. złożył wizytę w Korei Południowej, gdzie spotykał się m.in. ze swoim koreańskim odpowiednikiem Lee Jong-supem oraz z przedstawicielami koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym odpowiedzialnym za ten obszar ministrem Gangiem Eun-ho.

Mariusz Błaszczak podkreślał wówczas, że koreański sprzęt powinien szybko wejść na wyposażenie polskiego wojska.

Wojsko🇵🇱musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, o czym podczas wizyty w 🇰🇷 rozwiałem m. in. z przedstawicielami Hyundai Rotem. Dziś @PGZ_pl i Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych. To ważny krok dla rozwoju wojska i przemysłu pic.twitter.com/uzaURMWkkq — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 13, 2022

Szef MON informował, że negocjacje dotyczyły m.in zakupu, a także produkcji w Polsce i wspólnego rozwoju koreańskich czołgów K2, oraz zwiększenia możliwości budowy armatohaubic Krab, których podwozia powstają we współpracy ze stroną koreańską.

