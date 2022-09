Koreańczycy zabiegają o budowę elektrowni w Polsce

Nowy prezes KHNP Jooho Whang odwiedził Polskę i potwierdził gotowość firmy do udziału w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Koreański koncern złożył polskiemu rządowi ofertę na budowę sześciu reaktorów.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

21 kwietnia tego roku Korea Hydro & Nuclear Power złożyło polskiemu rządowi ofertę na budowę 6 reaktorów generacji III+ APR1400 o mocy 8 400 MW.

Proces wyboru technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma się zakończyć do końca tego roku.

W Korei działają obecnie 24 bloki jądrowe - wszystkie zbudowane i zarządzane przez KHNP. Firma ma również osiągnięcia w eksporcie technologii jądrowych.

Prezes KHNP Jooho Whang 20 września odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się z Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Anną Łukaszewską-Trzeciakowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wybór technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej do końca tego roku

Podczas wizyty nowo powołanego prezesa spółki, która odbyła się zaledwie miesiąc po objęciu przez niego stanowiska, Jooho Whang potwierdził chęć uczestnictwa KHNP w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. 21 kwietnia tego roku Korea Hydro & Nuclear Power złożyło polskiemu rządowi ofertę na budowę 6 reaktorów generacji III+ APR1400 o mocy 8 400 MW.

Podczas wizyty w Polsce Jooho Whang spotkał się z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby omówić bezpieczeństwo, kwestie ekonomiczne i możliwości konstrukcyjne koreańskich elektrowni jądrowych. Prezes podkreślał również, że KHNP jest najlepszym partnerem dla polskiego programu jądrowego, a także przedstawił plany wznowienia budowy bloków 3 i 4 w elektrowni jądrowej Shin-Hanul.

Ponadto przybliżył proces powołania przez nową administrację grupy zadaniowej ds. eksportu technologii jądrowych, co świadczy o zaangażowaniu rządu koreańskiego w zakresie rozbudowy krajowej energetyki jądrowej i wspierania eksportu tego typu technologii. Proces wyboru technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma się zakończyć do końca tego roku.

Nowy rząd koreański deklaruje wsparcie dla krajowych i zagranicznych projektów

Jooho Whang, który został powołany na stanowisko prezesa KHNP 20 sierpnia br., jest byłym profesorem inżynierii jądrowej na Uniwersytecie Kyung Hee, a także ekspertem w dziedzinie zarządzania odpadami radioaktywnymi. Ukończył Narodowy Uniwersytet Seulski, a doktorat z inżynierii jądrowej uzyskał w Georgia Institute of Technology. Przed objęciem stanowiska w KHNP był prezesem Korean Nuclear Society i kierował pracami Korea Institute of Energy Research oraz Korean Society for Nuclear Engineering. Przewodniczył również Radzie Doradczej ds. Eksportu Technologii Jądrowych przy koreańskim Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii w latach 2020-2022.

– Wraz z objęciem funkcji prezesa KHNP podkreślałem, że będę kontynuować dotychczasową politykę spółki. Wizyta w Warszawie jest tego dowodem. Nie mamy wątpliwości, że KHNP jest najlepszym partnerem dla Polski w projekcie projektu budowy pierwszych elektrowni jądrowych. Koreańska technologia jądrowa jest zaawansowana i bezpieczna, ale przede wszystkim spełnia wszystkie potrzeby Polski. Nasze możliwości i sukcesy na arenie międzynarodowej zostały zademonstrowane przy projekcie budowy elektrowni jądrowej Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który został zrealizowany na czas i w planowanym budżecie – mówił po spotkaniu dr Jooho Whang - Nowy rząd koreański zadeklarował silne wsparcie dla krajowych i zagranicznych projektów eksportu technologii jądrowych. Podczas rozmów z przedstawicielami polskiego rządu podkreślałem bezpieczeństwo, terminowość i efektywność naszych projektów. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się naszą technologią z polskimi partnerami - dodał.

Harmonogram budowy, plan zarządzania infrastrukturą i transfer technologii

Oferta złożona Polsce w kwietniu przez KHNP zakłada budowę sześciu reaktorów o łącznej mocy 8400 MW. W propozycji firma odniosła się również do harmonogramu budowy i planu zarządzania infrastrukturą, z uwzględnieniem transferu technologii czy możliwości szkolenia i edukacji, które są już podejmowane przez Koreę.

W ubiegłym miesiącu dwunastu studentów z Polski wzięło udział w "Nuclear Youth Summer Program" zorganizowanym przez KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS), którego współzałożycielem jest KHNP. Program miał na celu zainspirowanie studentów do rozwijania wiedzy na temat energetyki jądrowej, co jest kluczowe dla rozwoju tego typu infrastruktury w Polsce.

W Korei działają obecnie 24 bloki jądrowe - wszystkie zbudowane i zarządzane przez KHNP. Firma ma również osiągnięcia w eksporcie technologii jądrowych. KHNP jest obecnie odpowiedzialne za budowę elektrowni jądrowej Barakah, która jest pierwszą tego typu inwestycją w ZEA. W grudniu 2020 roku blok 1 osiągnął 100 proc. mocy i wytwarza obecnie 1400 MW energii elektrycznej, a w kwietniu 2022 roku blok 2 rozpoczął pracę komercyjną. Budowa trzeciego bloku została już zakończona i rozpoczęto ładowanie paliwa po otrzymaniu licencji operacyjnej, natomiast jednostka 4 jest w końcowej fazie rozruchu przed zakończeniem budowy.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Jako globalny lider współpracuje przy projektach i jest dostawcą reaktorów jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i za granicą. Jej najnowszej generacji reaktory APR1400 oferują zaawansowane elementy bezpieczeństwa biernego i ochrony.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...