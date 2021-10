Koreańska KHNP przygotowuje ofertę na budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) powołało grupę ekspercką – Team Korea, której zadaniem jest przedstawienie oferty dla programu polskiej energetyki jądrowej. Południowokoreański koncern planuje przedstawić swoją propozycję najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 r., o ostatecznym terminie złożenia oferty zadecydują rozmowy z polskim rządem.

Przyszła współpraca

70 polskich firm

- Polska to dla nas ważny partner, z którym możemy nawiązać współpracę w zakresie rozwoju energetyki jądrowej na preferencyjnych warunkach. Polski rząd myśli również o inwestorach, którzy dołączą do tego projektu z konkretnym zaangażowaniem w ramach finansowania kapitałowego, które w naszej ofercie obejmie instytucja Export Credit Agency. Jestem przekonany, że przy pełnym wsparciu rządu Korei Południowej, w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić polskiemu rządowi konkurencyjną i atrakcyjną ofertę. Wybór Korei Południowej w ramach przejrzystego procesu z pewnością zaowocowałby wzrostem synergii w wysoce technologicznych gałęziach przemysłu, które przez ostatnie 30 lat potwierdziły inwestycje takich firm jak Samsung, LG czy Hyundai – dodaje Jae Hoon Chung.Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar złożenia oferty budowy reaktora jądrowego w Polsce. Ponadto obydwa kraje ustaliły, że zacieśnią współpracę, by omawiać różne tematy związane z energetyką, w tym jądrową.- Republika Korei jest ważnym partnerem ekonomicznym dla Polski, stąd współpraca w obszarze energetyki jądrowej byłaby naturalnym krokiem do dalszego wzmocnienia relacji biznesowych - przekonuje KHNP.KHNP angażuje się w rozwijanie relacji z polskimi firmami. Dotychczas południowokoreańska spółka zidentyfikowała ponad 70 polskich podmiotów z branży inżynieryjnej, produkcji maszyn, budowlanej oraz energetycznej jako potencjalnych partnerów do uruchomienia budowy elektrowni jądrowej.KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Jako globalny lider, KHNP współpracuje przy projektach i jest niezawodnym dostawcą reaktorów jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i zagranicą. Jej najnowszej generacji reaktory APR1400 oferują najbardziej zaawansowane elementy bezpieczeństwa biernego i ochrony.