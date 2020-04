Koronawirus hamuje rozwój energetyki odnawialnej. Niezbędna jest pomoc rządów

Pandemia koronawirusa stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla branży odnawialnych źródeł energii. Zakłócone łańcuchy dostaw, zahamowane projekty budowlane czy przeszkody administracyjne, to tylko kilka z wyzwań z jakimi muszą radzić sobie obecnie inwestorzy. Jak przekonuje Międzynarodowa Agencja Energetyki, właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek, kluczową rolę do odegrania w ratowaniu branży mają rządy i oferowane przez nie programy stymulujące gospodarkę.

🗣️"As the world deals with an unprecedented global health crisis, the economic shock waves have rippled through the renewable energy sector, threatening to derail its progress." Read more from our analyst Heymi Bahar → https://t.co/hlsfNc7U7p pic.twitter.com/G1aUbScbug

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Problemów jest więcej

Cios w rozproszoną energetykę

Rządowa pomoc niezbędna

Wśród największych problemów, z jakimi boryka się obecne branża OZE, analityk MAE wskazuje na zakłócenia w łańcuchu dostaw, które mogą prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, prawdopodobny spadek inwestycji z powodu presji na budżety publiczne i prywatne w połączeniu z niepewnością co do przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Kolejnym wyzwaniem jest też ryzyko zahamowania rządowych zachęt.Jak przypomina Heymi Baha, na kilku kluczowych rynkach, które zostały w znacznym stopniu dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem, główne zachęty do inwestowania w projekty związane z energią odnawialną wygasną z końcem 2020 roku.W Chinach i Stanach Zjednoczonych deweloperzy, by skorzystać z zachęt, mają czas tylko do grudnia tego roku na wdrażanie projektów łączących energią wiatrową i słoneczną. W Unii Europejskiej rok 2020 dla państw członkowskich jest kluczowy na drodze do osiągnięcia wiążących celów w zakresie energii odnawialnej. Natomiast w Indiach finansowanie i wdrażanie projektów w zakresie energii odnawialnej musi zostać przyspieszone w tym roku, aby osiągnąć ambitne cele polityczne kraju w terminie do marca 2022 r.Do tych wyzwań doszły teraz problemy wywołane przez pandemię koronawirusa, z którymi mierzyć się muszą wszystkie sektory gospodarki, w tym branża OZE. Do jednych z największych, zdaniem MAE, należą zakłócenia w łańcuchu dostaw, które mogą prowadzić do opóźnień w realizacji projektów.Pierwszym ciosem było wstrzymanie lub zmniejszenie produkcji w fabrykach w Chinach, które odpowiadają za około 70 proc. globalnej produkcji paneli słonecznych. Jednak po czasie pewnych opóźnień w dostawach sytuacja w Państwie Środka normuje się a większość fabryk powoli wznawia działalność, podejmując niezbędne środki ostrożności w zakresie ochrony zdrowia.Inaczej wygląda sytuacja z łańcuchem dostaw w technologiach energii wiatrowej, który jest o wiele bardziej globalnie powiązany w porównaniu do technologii fotowoltaicznych.Europa jest głównym ośrodkiem produkcji turbin wiatrowych. Europejskie fabryki początkowo doświadczyły zakłóceń w dostawach części pochodzących z Chin, jednak już od połowy marca zamknięte zostały całe zakłady produkcyjne we Włoszech i Hiszpanii. Dodatkowo niedawna blokada w Indiach wymagała zamknięcia do połowy kwietnia większości tamtejszych zakładów produkcyjnych - w tym producentów turbin wiatrowych i elementów fotowoltaicznych.Skutki tej sytuacji już są odczuwalne w Stanach Zjednoczonych, gdzie wielu deweloperów otrzymało od dostawców ostrzeżenia o możliwych opóźnieniach, spowodowanych „siłą wyższą”, czyli pandemią. Niepewność co do czasu i wpływu potencjalnych działań związanych z blokadą w innych krajach może jeszcze bardziej opóźnić ukończenie wielu projektów na całym świecie.Nie tylko opóźnienia w dostawie komponentów są problemem. Pandemia spowalnia również prace budowlane. Środki zapobiegawcze w wielu krajach europejskich, w Indiach i niektórych stanach USA uziemiły w domach pracowników.Jak wskazują eksperci MAE, będzie to miało dalszy wpływ na deweloperów, którzy muszą dotrzymać określonych terminów. W Chinach wszystkie projekty dotyczące energii wiatrowej muszą zostać zlecone do końca 2020 r., aby kwalifikować się do dotacji w ramach taryf gwarantowanych przez rząd w Pekinie. W Stanach Zjednoczonych deweloperzy farm wiatrowych znajdują się w podobnej sytuacji, ponieważ są zobowiązani do zapewnienia operacyjności projektów do 2020 r., aby otrzymać ulgi podatkowe. Wszelkie opóźnienia w produkcji komponentów lub budowie narażają przedsiębiorstwa na ryzyko niedotrzymania tych terminów, a tym samym na utratę zachęt finansowych.Do tego dochodzą inne, często niedostrzegane problemy, które istotnie mogą wypłynąć na losy projektów w zakresie OZE, jak zamknięte urzędy, które mogą zablokować proces uzyskiwania pozwoleń, czy utrudnione konsultacje społeczne, niezbędne do uzyskania akceptacji dla tego typu projektów. Jak wskazują analitycy MAE, opóźnienia te, zarówno administracyjne, jak i społeczne, z pewnością będą miały bezpośredni wpływ na projekty, które mają być oddane do użytku w 2020 lub 2021 roku.Eksperci MAE zwracają uwagę, że duże zakłady energetyczne i niezależne przedsiębiorstwa energetyczne nie są jedynymi podmiotami inwestującymi w energię odnawialną. Szacuje się, że w ubiegłym roku jedna piąta wszystkich zainstalowanych na świecie mocy wytwórczych energii odnawialnej składała się z osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw instalujących na dachach panele fotowoltaiczne. Takie zdecentralizowane instalacje - zwane rozproszonymi - stanowiły w ubiegłym roku ponad 40 proc. wszystkich instalacji fotowoltaicznych na świecie, ale tego typu inwestycje są obecnie zagrożone.W wielu krajach inwestycje w rozproszone instalacje zostały wstrzymane ze względu na wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli. Poza tym gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa borykające się z szokiem finansowym i niepewnością ekonomiczną mogą opóźnić lub zrezygnować z tego typu inwestycji w najbliższym czasie.Zdaniem MAE, przy skali wyzwań, przed jakimi staje branża OZE, właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek, to rządy będą odgrywać kluczową rolę. Szczególnie ważne będą pakiety bodźców gospodarczych mające na celu skierowanie gospodarki światowej z powrotem na właściwe tory. Opracowując te pakiety, rządzący nie powinni zapominać o branży odnawialnych źródeł energii. Przy tym eksperci Agencji wskazują na trzy główne obszary, na których politycy mają pole do działania.Po pierwsze, decydenci polityczni mogą przedłużyć terminy oddania projektów do użytku poza rok 2020, aby uwzględnić opóźnienia spowodowane zakłóceniami w łańcuchu dostaw lub ograniczeniami w pracy. Umożliwi to inwestorom projektów odnawialnych źródeł energii uniknięcie kar, które mogą osłabić ich sytuację finansową w kryzysowym czasie, a jednocześnie pozwoli im na zachowanie wcześniejszych zachęt, do których się kwalifikowali.Po drugie, rządy mogą włączyć do przyszłych pakietów stymulujących konkretne środki finansowe i zachęty dla projektów odnawialnych źródeł energii. Powinny one koncentrować się na ograniczeniu ryzyka związanego z kapitałochłonnymi projektami w zakresie fotowoltaiki i energii wiatrowej w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych, zwłaszcza dla małych deweloperów.Jak wskazują eksperci MAE, będzie to wymagało kontynuacji i rozszerzenia istniejących mechanizmów wsparcia. Również dodatkowe zachęty ekonomiczne, takie jak ulgi podatkowe, dotacje inwestycyjne i specjalne programy kredytowe, mogłyby okazać się niezbędne do utrzymania popytu w sektorze rozproszonej fotowoltaiki. Ich zdaniem zachęty te powinny być połączone z polityką w zakresie efektywności energetycznej.Po trzecie, krótkoterminowe działania polityczne dotyczące odnawialnych źródeł energii powinny być zgodne z nowymi wytycznymi w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jak podkreślają eksperci MAE, źródła odnawialne i efektywność energetyczna odegrają wiodącą rolę w procesie przechodzenia na czystą energię, ale potrzebują one stałej i spójnej długoterminowej wizji politycznej.W tym sensie pakiety stymulujące gospodarkę, wdrażane przez poszczególne rządu, powinny również skierować środki finansowe na nowe technologie w zakresie energii odnawialnej, które nie są w pełni skomercjalizowane, ale mają znaczny potencjał redukcji kosztów, takie jak pływające morskie farmy wiatrowe, technologie morskie i niskoemisyjna produkcja wodoru.Międzynarodowa Agencja Energii podsumowuje, że pandemia koronawirusa stanowi znaczące zagrożenie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak rządy mogą umożliwić tym technologiom wyjście z kryzysu z nową dynamiką i odegrać ważną rolę w globalnym ożywieniu gospodarczym.