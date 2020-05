Koronawirus nie miał (jeszcze) wpływu na wyniki PGE

Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2020 roku. Na razie firma nie odczuła negatywnego wpływu pandemii koronawirusa.

Czynniki te zostały zniwelowane głównie poprzez produkcję z nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (dodatkowy wolumen 1,8 TWh w porównaniu do I kwartału 2019 roku) i wyższą średnią zrealizowaną cenę energii w segmencie Energetyka Konwencjonalna.Nakłady inwestycyjne Grupy PGE spadły w I kwartale 2020 r. o 5 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość ok. 957 mln zł.- W I kwartale 2020 roku wpływ pandemii na wyniki grupy był jeszcze ograniczony. Efekt spadku zużycia energii elektrycznej i jego wpływ głównie na sprzedaż energii elektrycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Grupa PGE jest największym zintegrowanym pionowo producentem energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnej bazy surowcowej, wytwarzania energii elektrycznej oraz sieci dystrybucyjnej Grupa PGE dostarcza energię elektryczną do ponad 5 milionów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. Ponadto po przejęciu aktywów EDF w listopadzie 2017 roku Grupa PGE jest największym wytwórcą ciepła w kraju.