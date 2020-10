Korporacyjne zakupy energii z OZE zyskają na znaczeniu

W Polsce coraz częściej mówi się o umowach korporacyjnych PPA (CPPA), czyli wieloletnich umowach zakupu energii elektrycznej z OZE. Jednak rynek CPPA w Polsce jest wciąż na dosyć początkowym etapie - mówi WNP.PL Kamil Janczyk, wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

W Polsce coraz częściej mówi się o umowach korporacyjnych PPA (CPPA), czyli wieloletnich umowach zakupu energii elektrycznej z OZE.- Rynek CPPA w Polsce jest wciąż na dosyć początkowym etapie, aczkolwiek obserwujemy coraz większą liczbę zapytań ofertowych od przedsiębiorstw, nie tylko tych energochłonnych, zainteresowanych nabyciem energii elektrycznej, niosącej znamiona „energii zielonej”, czyli z „dołączonymi” certyfikatami oraz gwarancjami pochodzenia - mówi Kamil Janczyk. wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.Jak wyjaśnia, odbiorcom zależy na nabywaniu „zielonej energii” w umowach PPA ponieważ stanowi to zabezpieczenie dostaw energii na wiele lat do przodu (często co najmniej 10 lat), po ustalonej, atrakcyjnej cenie.Dzięki takiej umowie firmy decydują się na usunięcie ekspozycji na zmienność cen wysokoemisyjnych źródeł energii, opartych na paliwach kopalnych.Kolejny powód to chęć zmniejszenia śladu węglowego przedsiębiorstwa i wspieranie transformacji energetycznej.- Ponadto, przejście na “zielone” wysyła wyraźny sygnał - nazwijmy go - PR-owy; unaocznia klientom, inwestorom, pracownikom oraz szerszej społeczności, wysiłki przedsiębiorstwa w walce ze zmianami klimatycznymi. Aspekt PR jest co do zasady trzecim-czwartym elementem tej układanki, ale to różnie wygląda w przypadku różnych przedsiębiorstw - komentuje Kamil Janczyk.Zwraca uwagę, że pomimo rosnącego zainteresowania korporacyjnymi PPA rynek ten jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Dzieje się tak, ponieważ rynek kontraktów terminowych na TGE jest stosunkowo płynny dla kontraktów z terminem zapadalności do 2 lat, większość dużych odbiorców energii zaopatruje się w nią na co najwyżej 2-3 lata do przodu.Spółki obrotu, co do zasady oferują umowy PPA, od 5 do 10 lat, natomiast przy uwzględnieniu znaczącego dyskonta.Obecnie, wg szacunków Deloitte, w Polsce zawarto około 10 umów CPPA. Prognozy mówią, że rocznie może być zawieranych ok. 5-10 tego rodzaju umów.