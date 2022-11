Koszt pierwszej elektrowni jądrowej to ok. 90-100 mld zł

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę, odnosząc się do kosztów budowy pierwszego projektu jądrowego w Polsce, że orientacyjna suma to do ok. 20 mld dol., czyli kwota sięgająca 90-100 mld zł.

Premier pytany podczas środowej konferencji o koszt budowy pierwszego projektu jądrowego w Polsce wskazał: "Orientacyjną sumę, bo ona jest na tym etapie potrzebna, trzeba podać, to jest do ok. 20 mld dol., czyli kwota sięgająca 90-100 mld zł".

Szef rządu dodał, że sposobów finansowania tego projektu może być kilka.

- My dzisiaj na Radzie Ministrów szczegółowo rozmawialiśmy - na tym etapie ważne jest, żebyśmy mieli zabezpieczenie finansowe właśnie na te najbliższe etapy i ono oczywiście jest - powiedział premier.

Obecna na konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa była natomiast pytana o lokalizację pierwszych reaktorów jądrowych. Wskazała, że "lokalizacja została wstępnie wskazana w dokumentacji środowiskowej".

- Każdorazowo, przy każdej inwestycji wskazywana jest jedna lokalizacja i lokalizacja alternatywna - wyjaśniła.

Dodała, że to są tereny północne, okolice Choczewa, Żarnowca.

- Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej będziemy w stanie precyzyjnie powiedzieć o posadowieniu tej konkretnej inwestycji. Wstępnie jest to Kopalino-Lubiatowo - stwierdziła.

Jak dodała, decyzja środowiskowa będzie "ostatecznie przesądzała, jaka to będzie konkretna lokalizacja".

Mówiąc o kolejnych elektrowniach minister Moskwa wskazała na Polskę Centralną.

- Przyspieszamy prace. O ile planowaliśmy dopiero w kolejnym roku rozpocząć prace nad wyborem tej nowej lokalizacji, te prace nad wyborem lokalizacji w Polsce centralnej już się rozpoczęły - tak żebyśmy mogli w 2023 r. tę lokalizację wstępną zakomunikować - powiedziała szefowa MKiŚ.