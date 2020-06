Koszt transformacji energetycznej Polski do 2030 r. to 240 mld euro

Wartość inwestycji potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku przez Polskę wynosi 240 mld euro. Nasz kraj będzie musiał ponieść dwa razy wyższe koszty w drodze do zielonej gospodarki niż wynosi średnia w Unii Europejskiej - wylicza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Polska jako strona Porozumienia paryskiego zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapewnia, że w ostatnich latach polski rząd podejmował działania, które miały na celu redukcję emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

Technologie oparte na gazie ziemnym mogą stanowić dobry pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii.

Polska za neutralnością klimatyczną

Wysokie koszty transformacji