Koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 będą rosły

PGE zapłaci 26 mld zł za uprawnienia do emisji CO2

"Polska Grupa Energetyczna w tym roku, za CO2 zapłaci 26 mld zł. To są ogromne kwoty i ogromne koszty, które ponosimy my, jako społeczeństwo, my, jako gospodarka" - poinformował w Programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

"Jesteśmy obciążeni polityką klimatyczną, dlatego musimy się dzisiaj transformować, dlatego musimy przyśpieszyć, dlatego musimy budować coraz więcej i szybciej odnawialnych źródeł energii. Przez to nasza gospodarka utrzyma konkurencyjność" - wskazał Dąbrowski. Dodał, że w 2040 roku spółka będzie zeroemisyjna. "To przyśpieszenie o 10 lat odejścia od węgla" - zauważył.

Dąbrowski: Uprawnienia CO2 to czysto spekulacyjny instrument finansowy wymyślony przez UE

Prezes PGE pytany był też, czy prąd wytwarzany z atomu będzie tani. Spółka zaangażowała się w projekt budowy elektrowni jądrowej we współpracy z koreańskim partnerem KHNP. Elektrownia ma ruszyć w 2035 r. w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce.

"Nie będzie on obciążony kosztami CO2. Z naszych analiz wynika, że (...) koszty zakupu uprawnień do emisji będą rosły. Powiedzmy, że to jest czysto spekulacyjny instrument finansowy - te uprawnienia CO2, wymyślony całkowicie przez polityków Unii Europejskiej, ale musimy się do tego dostosować" - stwierdził Dąbrowski, zaznaczając, że "dlatego musimy przyspieszyć tempo i jak najszybciej budować OZE i siłownie nuklearne, które nie będą emitowały CO2"

Dąbrowski: Mamy zapasy węgla, jesteśmy przygotowani na zimę

Dąbrowski w odpowiedzi na pytanie, czy najbliżej zimy nie zabraknie węgla, zapewnił, że go nie zabraknie. "Mamy zapasy węgla, jesteśmy przygotowani na zimę. Nie będzie zagrożenia, jakiegokolwiek" - podkreślił.

Dodał, ze zachęca wszystkich do kupowania węgla na zimę. "Jest dobra cena - około 1-1,2 tys. zł za tonę, zależnie od sortymentu. To jest jedna trzecia ceny zeszłorocznej" - porównał Dąbrowski. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z apogeum kryzysu energetycznego i spekulacją. Te ceny się ustabilizowały (..) węgla jest pod dostatkiem" - poinformował prezes PGE

Rada nadzorcza zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 roku

PGE poinformowała, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 roku. "Inwestycje realizowane w ramach Strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 wyniosą ponad 125 mld złotych" - podała spółka.

Jak poinformował na konferencji prasowej prezes PGE Wojciech Dąbrowski, zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. poprzez odejście od gazu na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej. Do 2030 r. zakłada 125 mld zł inwestycji.

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.