Kraje arabskie mają ambicję być liderem wychwytywania CO2

Bliski Wschód może stać się wiodącym na świecie regionem wychwytującym dwutlenek węgla do przyszłego wykorzystania.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) prognozuje, że dzięki inwestycjom podejmowanym przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską, wraz z „niezwykłym projektem” rozpoczynającym się obecnie w Bahrajnie, region ten może w ciągu dekady odzyskiwać po 50 milionów ton CO2 rocznie.

MHI współpracuje już z Aluminium Bahrain (Alba) w celu wychwytywania CO2 z huty aluminium, a w styczniu podpisała także umowę na przeprowadzenie studium wykonalności pierwszego zastosowania technologii MHI do wychwytywania CO2 z gazów spalinowych z elektrowni Alba.

Realizacja obu tych projektów może w początkowej fazie wychwytywać do 500 tys. ton CO2 rocznie, a w końcu dekady - 1 mln ton, powiedział Emmanouil Kakaras, szef branży transformacji energetycznej w Europie i na Bliskim Wschodzie z MHI, w wywiadzie dla S&P Global Commodity Insights.

Tymczasem szacunki S& P Global Platts Analytics wskazują, że w 2030 r. globalnie można będzie wychwytywać 80 mln ton CO2 rocznie, natomiast według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej - nawet 89 mln ton.

„Nasze szacunki 80 mln ton CO2 obejmują komercyjnie opłacalne i ogłoszone projekty jego wychwytywania w różnych sektorach końcowego wykorzystania, a pomijają spekulacyjne moce CCUS” - powiedział Mark Mozur, menedżer ds. przyszłych perspektyw energetycznych w Platts Analytics.

Global CCS Institute przypomina, że ZEA i Arabia Saudyjska już w 2020 r. miały 10 proc. udział w światowym wychwytywaniu CO2, na poziomie po 3,7 mln ton rocznie. Instytut ten prognozuje, że do 2035 r. same państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej mogą wychwytywać łącznie do 60 mln ton tych emisji.

W opinii Kakarasa, Bliski Wschód może rozwijać bardzo duże projekty, aby uzasadnić koszt inwestycji. Według niego, budowa elektrowni na Bliskim Wschodzie może potrwać od dwóch do czterech lat, a Mitsubishi Power spodziewa się, że zapotrzebowanie na moc będzie rosło średnio o 2 proc. rocznie przez następne kilka lat, co odpowiada 5-7 GW nowej mocy rocznie.

