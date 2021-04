Kraje bałtyckie pierwszy raz w historii bez rosyjskiego prądu

Po raz pierwszy w historii na dwa dni kraje bałtyckie całkowicie zrezygnowały z pobierania rosyjskiej energii elektrycznej. Mimo że od rozpadu ZSRR upłynęły już niemal trzy dekady, to Litwa, Łotwa i Estonia wciąż się muszą borykać z niechcianym dziedzictwem imperium. W rozwiązaniu tych problemów ma swój udział i Polska.

Możliwa utrata rynku

Rosyjskie zdziwienie

Moskwa dziwi się decyzjom krajów bałtyckich. Tamtejsi komentatorzy uważają ją za niezrozumiałą i pozbawioną ekonomicznego sensu. Ale to punkt widzenia strony rosyjskiej...Kraje bałtyckie są jednym z głównych kierunków eksportu Inter RAO. W 2019 roku (nowszych danych nie ma) Litwa odpowiadała za 33 proc. eksportu rosyjskiego prądu. Sprzedaż energii do tego kraju z centralnej części Federacji Rosyjskiej (z obwodu smoleńskiego w tranzycie przez Białoruś) wyniosła około 3,8 mld kWh, a z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej – 2,6 mld kWh.Przychody Inter RAO ze sprzedaży na Litwę w 2019 roku wyniosły 20,5 mld rubli (nieco ponad miliard złotych). Rosyjska firma chwaliła się niedawno, że ​​na początku 2021 roku, podczas mroźnej zimy, eksport prądu do krajów bałtyckich gwałtownie wzrósł, osiągając historyczny rekord.Analityk z VTB Capital Wladimir Skliar ocenia, że wycofanie się państw bałtyckich z importu prądu z Rosji oznaczać będzie mniejszy zysk operacyjny rosyjskiego giganta energetycznego Inter RAO o około jeden procent. Ceny prądu na Litwie, Łotwie i Estonii muszą zaś pójść w górę.Z drugiej strony:L eksport prądu był dla Inter RAO bardzo dochodowy. Jak zauważają rosyjscy analitycy, na miejscowym rynku ceny energii utrzymują się na zbyt niskim (dyktowane jest to względami politycznymi) poziomie. W efekcie może się okazać, że także Rosjanie będą się musieli liczyć z podwyżkami.Moskwa nie kryje zdziwienia decyzją państw bałtyckich i nazywa ją wprost polityczną, nieuzasadnioną ekonomicznie. Co ciekawe: ci sami specjaliści, krytyczni do planów Litwy, Łotwy i Estonii, budowę gazociągu Nord Stream 2 – o bardzo wątpliwej zasadności ekonomicznej – oceniają jako uniezależniającą Rosję od tranzytu przez Ukrainę.Dlaczego jednak kraje bałtyckie zdecydowały się na taki krok?Pół wieku okupacji przez Rosję zostawiło na nich mocny ślad. Jednym z nich pozostaje wiele powiązań infrastrukturalnych. Najdobitniejszymi są tzw. szerokie tory (choć trwa dostosowanie do europejskich wymiarów), wciągnięcie do systemu energetycznego Rosji i połączenia gazowe.Dopiero w ostatnich latach zachodzą w tej materii znaczące zmiany, w tym - z udziałem Polski. To nasz kraj, budując wraz z Wilnem gazociąg GIPL, łączy litewski system gazowy z naszym i dalej – europejskim.Coraz lepiej jest również w sferze połączeń energetycznych. Intensywne prace trwają również pomiędzy Estonią i położoną po drugiej stronie Zatoki Fińskiej Finlandią. Tam także powstają połączenia infrastrukturalne.Ich finalizacja pozwoli na uniezależnienie od Rosji, a jak to ważne, najlepiej doskonale wiedzą Litwa i nasz Orlen. Po „awarii” ropociągu z Rosji należąca do Orlenu rafineria w Możejkach zmuszona była importować ropę droższymi metodami.Do „awarii” pewnie by nie doszło, gdyby litewski zakład przejęli Rosjanie...